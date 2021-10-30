 

Зеленый чай оказался не таким полезным, как о нем говорят

30.10.2021, 23:20, Новости дня
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Положительное влияние зеленого чая на организм человека общеизвестно. Ученые из университета в Цюрихе провели еще одни исследования, во время которых подтвердили пользу от напитка. Однако при всех плюсах у зеленого чая есть и минусы.

Действительно, зеленый чай улучшают окислительные процессы при обмене веществ. С другой стороны, ученые выявили, что этот же самый напиток моет навредить печени.

В частности, этот вид чая содержит избыточную концентрацию такого вещества как танин. Когда его становится много в организме, нарушается баланс железа. Об этом нужно помнить, когда вы вечерами пьете зеленый час одну чашку за другой. Все-таки даже таким полезным напитком лучше не злоупотреблять.



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