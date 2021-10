В Йемене произошел взрыв на въезде в аэропорт. СМИ сообщают о погибших

Источник Xinhua в государственной больнице в Адене рассказал по меньшей мере о шестерых погибших и как минимум о 16 получивших ранения.

Собеседник агентства утверждает, что взорвался припаркованный грузовик, он вызвал “огромный взрыв” в том районе и уничтожил несколько автомобилей.

Версии пока разные. Согласно одной – грузовик с большим количеством дизельного топлива взорвался из-за проблем с электропроводкой. Согласно второй – террористы дистанционно взорвали мину-ловушку.

По данным AFP, опубликованным в Twitter, в результате взрыва в Адене погибли не менее 12 мирных жителей.

#UPDATE At least 12 civilians were killed Saturday in a blast near the airport of Aden, the Yemeni government’s interim capital, a senior security official told AFPhttps://t.co/ksq0fgcP89

— AFP News Agency (@AFP) October 30, 2021

