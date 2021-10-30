Официально Россия не является стороной в споре о скифском золоте – МИД Украины

“Никто, кроме российской стороны, этот вопрос не политизирует. Учитывая, что мне довелось принимать участие в заседании суда первой инстанции в декабре 2016 года. И как раз я помню, как [вели себя] крымские музеи так называемые, за которыми уже тогда прослеживался след Российской Федерации, которая как бы не принимала участия там”, – сказала она.

Украинский дипломат обратила внимание, что в России об этом споре высказались от сенаторов до спикера главы Кремля Дмитрия Пескова, “хотя Россия официально не является стороной этого спора”.

Замглавы МИД Украины подчеркнула, что намерение российской стороны обжаловать решение суда в Нидерландах “не стало неожиданностью”.

“Мы готовы к любым сценариям рассмотрения дальше этого кейса. Для нас основой является право и закон, и он на нашей стороне. Это уже дважды подтверждал суд Нидерландов – суд первой инстанции и апелляция”, – заявила Джапарова.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка “Крым: золото и тайны Черного моря”. Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи.

После аннексии Крыма свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве “власти” Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.

Представители крымских музеев заявили, что “разочарованы и шокированы” исходом дела, и обжаловали решение.

26 октября 2021 года Апелляционный суд решил, что музей должен передать экспонаты Украине. В тексте решения говорится, что скифское золото может считаться наследием Крыма, так как происходит оттуда, но при этом оно является частью культурного наследия Украинского государства.

После возвращения в Украину коллекция скифского золота до деоккупации Крыма будет храниться в Национальном музее истории Украины, сообщили в Минкульте.

В МИД РФ заявляли, что решение суда по скифскому золоту ставит под угрозу сотрудничество между музеями России и Нидерландов.

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