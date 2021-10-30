 

В НАПК решили проверить на конфликт интересов замглаву Офиса президента Украины Тимошенко

30.10.2021, 22:58, Новости дня
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Поводом к проверке послужило расследование издания “Бабель” от 27 сентября, в котором говорилось, что организатором Всеукраинского форума “Украина 30”, проведение которого инициировал глава государства Владимир Зеленский, стала компания Goodmedia жены Тимошенко – Алены Тимошенко. Организатором форума Goodmedia стала без конкурса и за свои услуги официально получила миллионы гривен, говорится в расследовании.

По результату мониторинга НАПК установит наличие или отсутствие конфликта интересов у Тимошенко.

Контекст:

С февраля по август этого года в Украине проходил Всеукраинский форум “Украина 30”. В рамках мероприятия поднимались темы коронавируса, инфраструктуры, медиа, образования, безопасности, экологии, международной политики и другие.

По сведениям “Бабеля”, участие в форуме “Украина 30” было платным для ряда организаций, в частичности – для Национальной ассоциации адвокатов Украины, Высшей школы адвокатуры, агропромышленных холдингов МХК Юрия Косюка, “Кернел” Андрея Веревского, агрохолдингов “Континентал Фармерз Групп”, “Эридон”, “Индустриальная молочная компания”, LNZ Group, группы компаний “Эпицентр”, киевского казино “Шангри Ла” и других. По данным журналистов, они заплатили от 100 до 750 тыс. грн.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что на проведение всеукраинского форума “Украина 30” деньги из бюджета не тратили. Тимошенко “четко и профессионально” отработал мероприятие, говорил Подоляк. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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