 

В 2022 году в Украине начнется масштабная энергомодернизация – Шмыгаль

30.10.2021, 22:58, Новости дня
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“В 2022 году правительство планирует начать масштабную программу энергомодернизации страны. Внедрение мер по энергоэффективности в коммунальной сфере может обеспечить до $1,5 млрд экономии ежегодно”, – написал он.

Глава украинского правительства считает, что “запуск такой программы – это вопрос и экономического развития, и лучшей подготовки к отопительному сезону, и уменьшения сумм в платежках”.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/448907866676422

Контекст:

24 сентября Шмыгаль говорил, что Украина спокойно пройдет отопительный сезон и “вся страна будет с теплом”.

27 октября премьер-министр объяснил, что приоритетом украинской власти становятся поиск альтернативных источников топлива, развитие возобновляемой энергетики и энергомодернизация.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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