 

Врач рассказал как справиться с тревожностью — нужно сделать всего лишь одно движение языком

30.10.2021, 22:40, Разное
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Тревога – состояние, которое сопровождает многих людей. Однако врач рассказал, как можно справиться с тревожность.

Каран Радж – доктор, который ведет свой канал на площадке Тик Ток. Он уже неоднократно помогал своим подписчикам справляться с разными ситуациями. В одном из последних роликов специалист рассказал, что предпринять для того, чтобы справиться с приступом тревоги. Потребуется овладеть азами артикуляционной гимнастики.

«Попробуйте на себе этот простой способ справиться с тревогой. Прижмите язык к нижнему небу и старайтесь, чтобы он оставался в одном положении», — говорит Каран Радж.

Врач рассказал о том, что приступы можно купировать артикуляционной гимнастикой. В данном случае достаточно изменить положение языка.

@dr.karanr

Tongue #learnontiktok #schoolwithdrkaran #mentalhealth

♬ Home — Edith Whiskers

Процедура строится на субвокализацим – проговаривание текста про себя в процессе чтения или раздумий. Как правило, этот процесс активирует двигательную активность артикуляционного механизма, что позволяет минимизировать значимость внутренней беседы самим с собой – ведь именно монологи часто становятся причиной развития тревожности.

Кажется, что эта рекомендация не даст желаемых результатов, однако зрители, проверившие лайфхак на себе, имеют противоположное мнение.

«Это лучший совет, который я когда-либо получал от врачей»

«Гений, вы простой гений, спасибо вам за такую полезную штуку»



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