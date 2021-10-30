Врач рассказал как справиться с тревожностью — нужно сделать всего лишь одно движение языком

Тревога – состояние, которое сопровождает многих людей. Однако врач рассказал, как можно справиться с тревожность.

Каран Радж – доктор, который ведет свой канал на площадке Тик Ток. Он уже неоднократно помогал своим подписчикам справляться с разными ситуациями. В одном из последних роликов специалист рассказал, что предпринять для того, чтобы справиться с приступом тревоги. Потребуется овладеть азами артикуляционной гимнастики.

«Попробуйте на себе этот простой способ справиться с тревогой. Прижмите язык к нижнему небу и старайтесь, чтобы он оставался в одном положении», — говорит Каран Радж.

Врач рассказал о том, что приступы можно купировать артикуляционной гимнастикой. В данном случае достаточно изменить положение языка.

@dr.karanr

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Процедура строится на субвокализацим – проговаривание текста про себя в процессе чтения или раздумий. Как правило, этот процесс активирует двигательную активность артикуляционного механизма, что позволяет минимизировать значимость внутренней беседы самим с собой – ведь именно монологи часто становятся причиной развития тревожности.

Кажется, что эта рекомендация не даст желаемых результатов, однако зрители, проверившие лайфхак на себе, имеют противоположное мнение.

«Это лучший совет, который я когда-либо получал от врачей»

«Гений, вы простой гений, спасибо вам за такую полезную штуку»