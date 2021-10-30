В Москве мужчина упал в шахту лифта с 20-го этажа и погиб

В строящемся здании на западе столицы человек упал в шахту лифта и погиб, сообщил источник в правоохранительных органах города.

«На Заречной улице, дом 2/1, строение 1 в строящемся здании человек упал в шахту лифта с 20-го этажа, он погиб», – сказал собеседник ТАСС.

На месте уже работают правоохранительные органы, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

В июне в Москве мужчина упал в шахту лифта и погиб.