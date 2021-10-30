 

Умерла ставшая известной пациентка «красной зоны» госпиталя в Томске

30.10.2021, 22:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУмерла пожилая женщина, внук которой снял резонансное видео об уходе за 84-летней бабушкой в «красной зоне» респираторного госпиталя в Томске под видом врача, сообщил областной депздрав.

«Восьмидесятичетырехлетняя пациентка респираторного госпиталя, внук которой побывал в ковидарии, скончалась сегодня, 30 октября, в 19.32 (15.32 мск) в реанимационном отделении госпиталя», – говорится в Telegram-канале «Область здоровья».

Со ссылкой на заведующего реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ №2 Евгения Тарасенко сообщается, что в субботу утром состояние подключенной к аппарату ИВЛ пациентки резко ухудшилось и из терапевтического отделения ее перевели в реанимацию. В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния – прогрессировала сердечная и дыхательная недостаточность.

«Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась. Мы приносим искренние соболезнования родным пациентки», – сказал Тарасенко.

В облдепздраве уточнили, что причина смерти – коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Женщина поступила в госпиталь 21 октября в тяжелом состоянии с полисегментарной пневмонией, а также истощением, течение заболевания осложнялось тяжелой коморбидной патологией, в том числе болезнью Альцгеймера.

Напомним, в среду стало известно, что мужчина три дня под видом врача ухаживал за бабушкой в «красной зоне» респираторного госпиталя в Томске.



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