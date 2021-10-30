 

Байден призвал Германию выполнять данные Украине обещания по газу

30.10.2021, 22:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент США Джо Байден в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в Риме сообщил о необходимости выполнения данных Украине обещаний в связи со строительством трубопровода «Северный поток – 2», сообщил Белый дом.

«Президент Байден подчеркнул важность дальнейшей работы по имплементации Совместного заявления США и Германии в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности с тем, чтобы гарантировать, что РФ не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

На «полях» саммита G20 в Риме Байден также обсудил с покидающей свой пост Меркель ситуацию в Афганистане и поблагодарил за согласие принять 35 тыс. афганских беженцев на время подготовки к их переезду в США.

Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» обязалась добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной. Также Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении «Северного потока – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины для защиты от возможного прекращения поставок газа из России. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из РФ через Украину.



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