 

Эксперт предостерегает россиян от хранения снимков банковских карт на смартфонах

30.10.2021, 22:26, Новости дня
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Смартфон – это вообще не место для хранения конфиденциальной информации, особенно когда она касается финансов. Об этом напомнил эксперт по кибербезопасности и руководитель компании TelecomDaily Денис Кусков.

Также он предостерег россиян от того, чтобы хранить на мобильных устройствах изображения своих банковских карт, а тем боле, пересылать их по разным мессенджерам или по электронной почте.

Не секрет, что хакеры охотятся за такой информацией, так зачем же им помогать? Кроме прочего, Кусков посоветовал защищать уникальным кодом не только вход в сам смартфон, но и сим-карты. Это не помешает. А пороли, конечно же, нужно периодически менять. Это вовсе не лишняя мера предосторожности.



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