Hyundai подключается к разработке емкого твердотельного аккумулятора

Ранее в сети уже было опубликовано сообщение в том, что американский стартап Factorial Energy взялся разработать настолько емкий твердотельный аккумулятор, что его можно будет использовать для питания электромобиля.

Как стало известно совсем недавно, корейская компания Hyundai также подключилась к работе. Поскольку речь идет о всемирно известном производителе автомобилей, то эксперты с большим оптимизмом стали смотреть не перспективы данного проекта.

Судя по всему, разработка технологий уже вышла на финальную стадию, говорят специалисты. Чем теперь может помочь Hyundai? Очень многим! Например, помочь в интеграции новых аккумуляторных батарей в реально существующие электрические машины. Также у автогиганта больше возможностей по процедуре сертификации нового аккумулятора.