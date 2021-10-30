 

Hyundai подключается к разработке емкого твердотельного аккумулятора

30.10.2021, 22:26, Новости дня
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Ранее в сети уже было опубликовано сообщение в том, что американский стартап Factorial Energy взялся разработать настолько емкий твердотельный аккумулятор, что его можно будет использовать для питания электромобиля.

Как стало известно совсем недавно, корейская компания Hyundai также подключилась к работе. Поскольку речь идет о всемирно известном производителе автомобилей, то эксперты с большим оптимизмом стали смотреть не перспективы данного проекта.

Судя по всему, разработка технологий уже вышла на финальную стадию, говорят специалисты. Чем теперь может помочь Hyundai? Очень многим! Например, помочь в интеграции новых аккумуляторных батарей в реально существующие электрические машины. Также у автогиганта больше возможностей по процедуре сертификации нового аккумулятора.



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