 

Купил сертификат! – Личное мнение

30.10.2021, 22:06, Разное
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У меня всё не идёт из головы цифра 80. Именно этот процент озвучил директор Центра Гамалеи Гинцбург, когда говорил о вакцинированных:

«Если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили».


Фото: Соцсети

А тут ещё и вокруг люди не стесняясь говорят, что купили сертификат.

Странные граждане, вместо того, чтобы просто привиться, ищут мутные схемы, платят деньги, чтобы отмазаться.

Что может быть проще: пошла, ввели вакцину? Защитила себя и окружающих, но многие выбирают другой план.

Платят за липовый сертификат. Продолжают жить уже без ограничений. Радуются, вот же какая я умная — всех обманула!

Ходят, разносят заразу. Болеют тяжело сами. Заражают близких. Сертификат у них есть, а прививки нет!

«Руслану около сорока лет. Двое детей-подростков. Всю сознательную жизнь за баранкой. На хорошем счету в автопарке одного из регионов неподалеку от Москвы.

– Замдиректора парка по-тихому подходил к каждому: ты вакцинироваться собираешься или просто сертификат получишь? Большинство прививаться не хотели. Я тоже не хотел. С нас собрали по одной тысяче рублей и принесли сертификаты. Оказалось, у главного жена в местной больнице работает. Через несколько дней у меня в личном кабинете на Госуслугах появился QR-код. Все, как положено.

– Тысяча рублей?!

– Да. Я сам обалдел. До этого читал, что за сертификат платят 5-10 тысяч. Или даже больше. А мне, можно сказать, повезло!

Да уж. Повезло. Мама у Руслана – диабетик, в группе риска по ковиду. А он каждую неделю, как любящий сын, ездит к ней в гости. И каждые два дня выходит на смену, перевозит пассажиров.» Комсомольская правда.

Как говорят антиваксеры, их отказ от прививок — личное дело. Отстаньте от нас, мы никому не мешаем!

Так ли это на самом деле? Да конечно же, нет — это лукавство.

Купив сертификат о прививке, люди остаются уязвимы для вируса — продолжают разносить его, болеть сами, нагружать систему здравоохранения, избегая при этом ограничений. Фактически они подставляют всех.

Наверное, они считают себя самыми умными. Вы, дураки, мол, прививайтесь, а у меня уже есть бумажка!

Как назвать такое отношение этих граждан к обществу, я не знаю. Это даже не свинство, а что-то более гадкое.

А среди ваших знакомых есть те, кто купил сертификат о прививке? Как вы относитесь к ним?

Источник: Лена Миро



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