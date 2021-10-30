Мнение: О причинах наших неудач

Это просто не укладывается в голове. Уму непостижимо такое в XXI веке! Тем более, со стороны инженеров, конструкторов и техников – людей не просто образованных, в физике и химии подкованных, но и по стилю мышления совсем не гуманитариев. Да ещё и воспитанных в #СССР.

Ан, нет. В сегодняшней России возможно всё!

И вот – как иллюстрация…

Откуда пошла «традиция» приглашать священника с кропилом и крестом на старт ракеты в Байконуре?

Информация из первых уст. «В тот год (1998-й) запускали первый модуль Международной космической станции — функционально-грузовой блок «Заря». И так как это был первый корабль, попросили, чтобы мы его освятили. Мы это сделали. И слава Богу, он до сих пор успешно работает в составе станции. С тех пор началась такая традиция. Кто-то над этим посмеивался, кто-то расспрашивал: а для чего, зачем?

Были такие случаи — нас пригласили освятить корабль «Протон». Он благополучно ушёл. После этого на предприятии была дискуссия: надо ли священников приглашать? Следующий «Протон» решили не освящать. Это был 1999 год. И он упал через 70 секунд. Потом «Протон» мы опять освящали, и он благополучно стартовал. Затем опять не стали освящать. Следующий опять падает», – рассказывает «космический батюшка», настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на Байконуре отец Сергий.

Вот так! Годы сначала перестроечной, а потом и «рыночно-реформаторской» неразберихи сделали своё дело. Денег не стало, способные кадры ушли, оставшиеся кое-как доводили до кондиции складские запасы ракет, оставшиеся от Советского Союза. Понятно, что когда технически сложные аппараты собираются практически на коленке, а взлетают на честном слове, только и остаётся – молиться. Но всё же… Делать выводы из маленького числа случайных совпадений – вот изрядная иллюстрация тогдашнего развала ракетно-космической отрасли.

ОК, это было тогда. Но теперь-то проблем с деньгами нет! #Россия буквально купается в таких «космических» нефтегазовых доходах, которые 30 лет назад даже и не снились тому поколению космонавтов-ракетчиков. Однако же…

Вот ещё иллюстрация.

Флагман ракетно-космической промышленности Самарской области – «РКЦ «Прогресс» продолжает оптимизировать численность сотрудников. В конце сентября 2021 года руководство предприятия подписало приказ о сокращении ещё порядка 160 чел. В первую очередь, увольняют работников старше 65 лет. То есть, носителей мало где задокументированной информации о том, как надо строить ракеты: инструкции да чертежи – это ведь далеко не всё…

«РКЦ «Прогресс» – действительно флагманское предприятие в отрасли. Оно производит ракеты-носители семейства «Союз», используемые для выведения на орбиту искусственных спутников Земли и автоматических межпланетных станций, а также для обеспечения экспедиций на МКС. Ведёт семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса «Союз-2» (проекта «Русь»). Но тем не менее.

Массовые сокращения на заводе стартовали в 2012 году после того, как годом ранее решением «Роскосмоса» были остановлены работы над перспективным проектом ракет-носителей тандемной схемы «Русь-М» (окончательно проект был закрыт в 2015 году). На тот момент в ракетно-космическом центре трудилось около 21 тыс. чел. К 2019 году численность штата остановилась на отметке в 18 тыс. Но и на этом процесс не остановился. Помимо того,предприятие активно распродаёт движимое и недвижимое имущество, такое как цеха, автомобили и средства производства.

А весной 2021 года первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» по экономике и финансам, 38-летний Максим Овчинников рассказал в интервью «Интерфаксу», что за последние три года «Прогресс» сократил ещё 20% сотрудников. «Несмотря на сложность подобных вопросов с моральной точки зрения, мы обязаны быть экономически эффективными», — объяснял решение эффективный менеджер Овчинников. Который, вообще говоря, ни с реальным производством, ни с финансами предприятия в своей жизни фактически не сталкивался: по образованию – экономист-теоретик (есть такая специализация в дипломе – «экономическая теория»), по карьере – типичный бюрократ из Федеральной антимонопольной службы, куда пришёл сразу после вуза.

Оно, конечно… Чем решать сложные производственные вопросы, выстраивать производственно-логистические цепочки смежников и подрядчиков, искать по-настоящему технологичные способы снизить себестоимость выпускаемой продукции без ущерба её качеству, всегда проще цеха попилить на металлолом, работников сократить, а для повышения надёжности космических запусков приглашать на стартовый стол батюшку. Авось Господь поможет там, где «эффективные менеджеры» наоптимизировали!

А под конец только и останется, что прочитать заупокойную молитву над российской космонавтикой…

Что бы сказал Сергей Королёв, крепких выражений совсем не чуравшийся, по этому поводу?

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