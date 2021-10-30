Мнение: Эпидемия оскорбленности?

Это становится похожим на эпидемию. В Петербурге задержали девушку, которая еще летом выложила в своем Instagram фотографию на фоне Исаакиевского собора.

Силовики рассмотрели фотографию, изучили обнаженные ягодицы девушки и разглядели в фотографии преступление – оскорбление чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) .

Лучшие сыщики города бросились на поиск девушки. Установили и задержали….

В местном управлении СКР сообщили: «Подозреваемая, находясь у православного храма — ГМП «Исаакиевский собор», действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела».

При этом в самом Исаакиевском соборе оскорбленных не нашлось:

– Мы не можем управлять стритрейсерами, дорожным движением и тем, что происходит за приделами Исаакиевского собора! Мы музей! Мы занимаемся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов материальной и духовной культуры, а также просветительской, издательской и популяризаторской деятельностью, реставрацией и прочим. Пусть этим вопросом занимаются компетентные службы! – заявили в пресс-службе Исаакиевского собора.

Что происходит? Чувство оскорбленности верующих – это что-то сильно заразное? И страна уже на пороге эпидемии?

Фотографии отсюда и отсюда

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