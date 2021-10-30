 

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать видео Gulagu.net

30.10.2021, 21:50, Разное
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…с рассказом экс-заключенного о пытках в иркутском СИЗО.

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube заблокировать видео правозащитного проекта Gulagu.net с рассказом экс-заключенного о пытках в СИЗО-1 Иркутска. Об этом сообщает Медиазона* со ссылкой на Gulagu.net.

Фото: скриншот / YouTube

Правозащитникам пришло уведомление от ведомства с требованием блокировки, ее причина не указана. На трехминутном ролике, опубликованном еще в начале года, основатель Gulagu.net беседует с бывшим заключенным иркутского СИЗО-1 Адамом Гисаевым. В нем Гисаев рассказывает о том, что его регулярно избивали сотрудники ФСИН во время нахождения в ШИЗО. Сейчас видео доступно для просмотра.

Накануне в Иркутской области возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК) против заключенного Алексея «Психа» Говорина и «неустановленных лиц». Говорин пытал осужденного Игоря Колосова в СИЗО-1.

Колосову и еще 19 обвиняемым вменяют организацию массовых беспорядков (ч. 1, ч. 2 ст. 212 УК) и дезорганизацию работы исправительного учреждения (ч. 3 ст. 321 УК). В обращении к Бастрыкину осужденный также заявил, что старший оперуполномоченный СИЗО-1 Кирилл Федюнин и оперативник Евгений Верещак (сын экс-начальника ИК-15 Андрея Верещака) угрожали ему «физической расправой», если он расскажет о пытках. Колосов все равно дал показания и написал отказ от явки с повинной по делу о «бунте», но его не приобщили к делу. Сейчас Колосов находится в ангарском СИЗО-6.

Бунт в ангарской ИК-15 произошел произошел в апреле 2020 года. Один из заключенных сказал об избиении сотрудником колонии, еще около 20 человек из солидарности порезали вены. В знак протеста заключенные отказались выполнять требования и подожгли цех деревообработки. Во время разгона бунта сотрудники ФСИН применили «физическую силу и специальные средства» в отношении 415 заключенных.

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Правозащитники рассказывали о как минимум одной жертве и девяти заключенных, попавших в больницу. Многих участников бунта увезли в СИЗО-1 в Иркутске и СИЗО-6 в Ангарске. После событий в колонии осужденные начали рассказывать о пытках. Бывший заключенный Евгений Юрченко зимой 2021 года сообщал «Новой» о многочисленных избиениях и изнасилованиях в изоляторе.

Осужденного Тахиржона Бакиева, как рассказывали правозащитники, после перевода в ИК-6 поместили в так называемый «пыточный отряд».

В январе этого года СК возбудил дело об изнасиловании заключенного Кежика Ондара в «пресс-хате» иркутского СИЗО-1 кипятильником. Устройство взорвалось у него внутри.

* Минюст РФ внес в реестр СМИ-«иностранных агентов»

Источник: Новая газета



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