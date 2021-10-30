 

Лавров и Чавушоглу обсудили запуск «3+3» на Южном Кавказе

30.10.2021, 21:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили перспективы запуска регионального механизма «3+3» на Южном Кавказе на саммите G20.

«Основное внимание в ходе беседы было уделено координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье. Обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию, в том числе с использованием многосторонних форматов. Состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма «3+3», – цитирует сообщение МИД РФ ТАСС.

Механизм предназначен для разблокирования экономических и транспортных связей и продвижения взаимовыгодных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе, пояснили там.

Также в субботу глава МИД РФ в рамках G20 встретился с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом и с китайским коллегой Ваном И.



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