США и ЕС смогли договориться по пошлинам на сталь и алюминий

Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий, сообщают информационные агентства со ссылкой на Белый дом.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, торговый представитель США Кэтрин Тай и министр торговли Джина Раймондо объявили о соглашении в субботу», – цитирует сообщение Associated Press РИА «Новости».

Пошлины решили не отменять полностью, но какую-то часть стали и алюминия из ЕС в США все же разрешат ввозить без них.

Пошлины были введены администрацией прошлого главы Белого дома Дональда Трампа в 2018 году.