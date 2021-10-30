 

США и ЕС смогли договориться по пошлинам на сталь и алюминий

30.10.2021, 21:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСоединенные Штаты и Евросоюз договорились об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий, сообщают информационные агентства со ссылкой на Белый дом.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, торговый представитель США Кэтрин Тай и министр торговли Джина Раймондо объявили о соглашении в субботу», – цитирует сообщение Associated Press РИА «Новости».

Пошлины решили не отменять полностью, но какую-то часть стали и алюминия из ЕС в США все же разрешат ввозить без них.

Пошлины были введены администрацией прошлого главы Белого дома Дональда Трампа в 2018 году.



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