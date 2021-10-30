Уточнено число погибших при взрыве в аэропорту йеменского города
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Число погибших в результате взрыва в международном аэропорту йеменского города Аден достигло шести человек, сообщил источник в службе безопасности.
«Взрыв на главном въезде в аэропорт на востоке Адена стал причиной гибели шести человек. И не менее 12 граждан получили ранения», – рассказала собеседник РИА «Новости».
Среди выживших пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что в результате взрыва автомобиля в аэропорте Адена погибли 10 человек.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Адена взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие и пострадавшие.
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