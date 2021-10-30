 

Уточнено число погибших при взрыве в аэропорту йеменского города

30.10.2021, 21:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЧисло погибших в результате взрыва в международном аэропорту йеменского города Аден достигло шести человек, сообщил источник в службе безопасности.

«Взрыв на главном въезде в аэропорт на востоке Адена стал причиной гибели шести человек. И не менее 12 граждан получили ранения», – рассказала собеседник РИА «Новости».

Среди выживших пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что в результате взрыва автомобиля в аэропорте Адена погибли 10 человек.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Адена взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие и пострадавшие.



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