 

Объявлена стоимость смартфона Gigaset GS5

30.10.2021, 21:32, Новости дня
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Как сообщают источники, смартфон Gigaset GS5 попадет на полки магазинов по цене 300 евро. Отметим, что в данной модели имеется съемный аккумулятор, что уже является редкостью на рынке мобильных электронных устройств.

Конструкция смартфона построена вокруг однокристальной платформы MediaTek Helio G85. В базовой варианте аппарат получил 4 Гб оперативной и 128 Гб основной памяти.

Сама батарея вышла с емкостью 4500 мАч. Начальные партии выходят с предутановленной операционной системой Android 11, хотя производитель обещает, что в дальнейшем переведет устройства на двенадцатую версию данной ОС. Наконец, здесь установлен экран с диагональю 6,5 дюйма, а главный датчик видеокаимеры позволяет снимать с разрешением 48 Мп.



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