Raspberry Pi признан самым дешевым и самым крошечным компьютером

На рынке появился очень маленький и очень дешевый компьютер. По мнению экспертов, Raspberry Pi – самый крошечный. Кроме того, он самый дешевый компьютер в мире. Ведь цена его составляет всего-то 15 американских долларов.

В мире очень маленьких компьютеров данный гаджет оказался еще и самым быстрым. Скорость выполнения операций у него в пять раз больше, чем у предшественников.

Внутри расположена всего одна маленькая плата. Компьютер обеспечен связью Bluetooth и Wi-Fi, по которой он поддерживает «отношения» с другими устройствами. И объем памяти здесь неплохой – 2 Гб. Однако имеется разъем для подключения MicroSD, которая смогут улучшить параметры компьютера. Кроме того, есть еще и порт USB 2.0.