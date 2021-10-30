Мнение: Письмо: “Жить вместе пока не готова”

Целое поколение девушек-Штурманов выросло на мультфильмах про “сильных женщин”.

Разбирайте самостоятельно.

Обратите внимание, с каким усердием такие авторы обрабатывают зеленый виноград.

your_arskaya

Здравствуйте, Эволюция.

Возможно, мое письмо будет подходящим для разбора.

Первое письмо: https://evo-lutio.livejournal.com/1088955.html

Обо мне: сейчас мне почти 26 лет, окончила университет, трудоустроена, с недавнего времени имею хобби в сфере рукоделия, и если оно когда-нибудь будет приносить мне дополнительный доход, я буду очень рада, а пока что выставляю свои работы в инстаграм и стараюсь сделать так, чтобы людям было интересно на моей странице. Настраиваю фотографии в едином стиле, изучаю новые тенденции ведения блога. Стройная, симпатичная, как и большинство моих ровесниц.

О нем: 32 года, для меня самый красивый, но он и правда очень хорошо выглядит, программист, геймер, то есть совмещает первое со вторым, зарабатывает в 5 раз больше меня, все его хобби тесно связаны с играми и спортом.

Наименее счастливым временем наших отношений я бы назвала 2020 год. Глядя как мои подруги (причем даже 17-18-летние) выходят замуж одна за другой стала падать моя корона и я поняла, что наши отношения в статусе “парень-девушка” мягко говоря затянулись. Подняла вопрос.

В первый раз это было позорным нытьем, которое закончилось его раздражением.

Через 4 месяца я второй раз подняла этот вопрос, сказав, что больше не хочу продолжать отношения на таких условиях. Но через 2 дня мы помирились и он сделал мне предложение.

2021 год прошел гораздо лучше, несмотря на мою болезнь. В 2021 у меня случился приступ панкреатита, боли проходили медленно, первый месяц вообще не могла ходить дальше ближайшего магазина и убираться дома, начинались сильные боли и поэтому до лета не работала. Весной стало лучше, но я все равно не смогла бы работать стандартный рабочий день и ждала до лета. Спасалась накоплениями, помогали родители и тогда еще мой парень.

В июле получила приглашение на работу от знакомого. Во время стажировки получила второе приглашение в свое прежнее место, которое мне нравилось больше, которое было моей подработкой во время учебы и выбрала вернуться к своей бывшей начальнице.

Договорились, что я начну работать с сентября, в августе приняла мое заявление (это учебный центр, июль-август – каникулы). И вот, в сентябре я наконец-таки начала работать.

В июле подали заявление, в октябре поженились. Свадьбу полностью оплачивал он, но у нас не было типичной свадьбы с бухлом, белым платьем и тысячью гостями, я хотела, чтобы все было максимально скромно и вообще считаю это достаточно интимным праздником, родственникам сообщила только на следующий день-через неделю.

Теперь мы муж и жена и у нас гостевой брак (его дом находится слишком далеко от моей работы, а так мне идти пешком 10 минут, плюс я боюсь бытовухи, что мы будем друг друга раздражать, он интроверт, я еще больший интроверт).

Встает такой вопрос:

– Брак гостевой, как при таком формате организовывать встречи так, чтобы Игорь хотел чаще со мной видеться (жить вместе пока не готова, но именно видеться чаще – да)? Чтобы ему по-настоящему было приятно находиться в моем доме. Угощаю вкусной едой, дома чисто, убрано, стараюсь не грузить болячками (хотя у меня в сентябре снова было обострение и пришлось на неделю отпрашиваться с работы, нанимать медсестру чтобы мне ставили капельницы, регулярно наблюдаюсь у врача, в сентябре было очень заметно, что болею). Говорит, что ему со мной очень хорошо, но я хочу, чтобы было еще лучше.

– Как развивать свой блог так, чтобы он приносил доход? Или вообще пока на это не замахиваться и просто настраивать дальше контент?