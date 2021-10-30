Мнение: Зелёная атомная энергия, Китай передумал зеленеть и зелёные против авиации

1. Вот что делает животворящий энергокризис. Атомную энергетику в Евросоюзе потребовали признать «зелёной». Франция, у которой 70% энергии вырабатывают АЭС, а также примкнувшие к французам 9 стран Восточной Европы (см. карту) написали соответствующее письмо в Еврокомиссию:

https://twitter.com/akarlin0/status/1450877003742289921

Аналогичное отношение к атомной энергии и в брекзитированной Великобритании. Там тоже надеются, что АЭС станут палочкой-выручалочкой в безветренные и бессолнечные годы.

Но вот проблема: британскую атомную энергетику долгие годы почти не развивали и едва поддерживали на плаву (спасибо пропаганде зелёных). Имеющиеся реакторы быстро вырабатывают свой срок, а для строительства новых у британцев нет ни денег, ни компетенций.

Поэтому Британия рассчитывает строить АЭС с помощью Франции и Китая. Однако отношения с французами оказались под угрозой из-за хозяйственных споров, вызванных брекзитом, а сотрудничество с Китаем в любой момент может быть оборвано из-за антикитайской позиции США:

https://lenta.ru/news/2021/10/18/sizewell/

В правительстве Великобритании признают важность ядерной энергетики для восстановления экономики — в ближайшие пару лет страна начнет развитие как минимум одного масштабного ядерного проекта, чтобы обеспечить энергобезопасность и создать тысячи новых рабочих мест. <…>

В Соединенном Королевстве работает 13 реакторов, а на атомную энергетику приходится 17 процентов в энергопортфеле страны. К 2024 году этот показатель станет вдвое меньше — срок службы некоторых установок истечет. Ближайший атомный проект — АЭС Hinkley Point — будет достроен в 2026 году. Расширение других двух проектов, АЭС Sizewell и АЭС Bradwell, находится на рассмотрении правительства. В них участвует Китайская всеобщая атомная группа, поэтому перспективы двух объектов, по мнению экспертов, вызывают вопросы — под давлением США Британия может отказаться от сотрудничества с Пекином в ядерной энергетике.

2. Китаю в действительности начхать на «климатические цели», жалуются британские СМИ. Ранее китайцы ранее заявили, что сократят парниковые выбросы к 2030 году, и закрыли наиболее грязную часть своей угольной промышленности.

Однако на фоне энергетического кризиса и блэкаутов китайское правительство объявило, что собирается строить новые угольные электростанции, а также вкладываться в нефте- и газоразведку:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10087059/China-makes-mockery-climate-targets-plans-build-coal-power-stations.html

Уголь остаётся основным источником энергии в Китае, и ещё долго будет занимать доминирующее положение в энергобалансе:

Для российской угольной отрасли это хорошая новость. Будет куда экспортировать продукцию Кузбасса и шахт в Якутии.

3. Несмотря на отдельные поражения, зелёные не оставляют попыток опустить уровень жизни простых людей до исторических минимумов. Теперь они призывают отказаться от ближнемагистральной пассажирской авиации:

https://lenta.ru/news/2021/10/27/aviaban/

Международная природоохранная организация «Гринпис» призвала страны Евросоюза (ЕС) отказаться от авиаперелетов на короткие дистанции. Ради спасения планеты европейцам предлагают альтернативу в виде поездов, если расстояние можно преодолеть быстрее, чем за шесть часов по железной дороге. Данные доклада опубликованы на сайте экологического объединения.

Экологи выяснили, что на самолеты приходится в 9-13 раз больше выбросов углекислого газа, чем на поезда. По мнению представительницы «Гринпис» Лорелей Лимузен (Lorelei Limousin), в Европе уже существуют жизнеспособные альтернативы ближнемагистральным авиарейсам. Там, где их нет, необходимо вложить больше средств в развитие транспортной системы, которая «будет полезна для планеты и доступна для всех».

Полагаю, если самолёты и ограничат, это просто выльется в значительный рост цен на авиабилеты, которые станут менее доступны для обычного населения. Грета Тунберг летать будет, а вот простой Ганс или Пьер останутся на земле.