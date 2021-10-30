Саша — на Мальдивах! – Личное мнение

Пока Шишкова моет полы у Симоны, а Решетова уверят Тимати через Инстаргам в том, что ни с кем не трахается, Саша отдыхает на Мальдивах. Там же отдыхает и Тимати.



Фото: Соцсети

Сашу на Мальдивы взяли, а Решёткину и Шишкову — нет. И причины тому — ровно четыре.

Саша — всего 19 лет, и она не рожала.

Так выглядят первые две причины.

Ей — не 25, как дородной Решетовой. Не 28, как замученной Шишковой. Ей — 19. И этим всё сказано.

Саша не ушивала писю после родов, не восстанавливалась после Кесарева и грудного вскармливания, а тупо не рожала.

Этого почти достаточно, чтобы мужчина, который любит молоденьких девушек, затусил с тобой на Мальдивах.



Фото: Соцсети

Чтобы «почти достаточно» переросло в «совершенно точно достаточно» от девушки требуется выполнить ещё два условия.

Девушка должна нравиться мужчине.

Подавляющему большинству мужиков нравятся стройные девушки с хорошими пропорциями лица и тела.

Саша в этот стандарт практически вписывается, компенсируя своё далёкое от совершенства лицо повышенной длинной ног и умением эти ноги раскинуть и закинуть поистине замысловатыми способами.



Фото: Соцсети

В конце концов, в каждой кандидатке на Мальдивы найдётся что-то неидеальное. Вопрос — в том, достаточно ли у неё других плюсов, чтобы эту неидеальность компенсировать.

Последнее, что требуется от ни разу не рожавшей 19-летней кандидатки на Мальдивы — это не выносить мужику мозг.

В общем-то, всё.

Саша — на Мальдивах. Шишкова загружает посудомойку, слушая рассуждения Симоны о жизни. Решёткина оправдывается, осознав, что новая наложница оказалась куда продуманнее, чем поначалу казалось. Напряглась. Испугалась.

Вы только что прочитали краткое содержание 1845 серии нашего местечкового «Великолепного века».

Салатницы практически потеряли надежду на то, что султанчик однажды встретит хорошую женщину-ровесницу, у которой не будет длинных ног, зато будет ребёнок и целлюлит.

Валиде и Тимурка — молодцы: живут так, как им обоим нравится: Симона воспитывает внучку, её сынок днём катается на доске, а ночью любит очередную девушку. Вполне понятный и, в общем-то, неплохой выбор и с той, и с другой стороны.

А вот к выбору остальных героинь нашего «Великолепного века» у меня есть вопросы.

Точнее, один вопрос: девки, вы себя где, простите, нашли?

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