Шмыгаль объявил об увеличении Украиной собственной добычи газа

“Увеличение собственной добычи газа. На этой неделе “Нафтогаз” запустил новую газовую скважину на Яблоновском месторождении производительностью более 365 тыс. м³ газа в сутки. Рост собственной добычи – это одна из трех ключевых задач, которые государство ставит перед руководством “Нафтогазу”, – написал он.

По данным главы правительства, за последний год украинская власть подписала восемь соглашений о распределении продукции.

“По этим соглашениям инвестиции в разведку и добычу голубого топлива составят более 10 млрд грн, а первый газ в рамках этих проектов может начать добываться уже в следующем году”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/448907866676422

Контекст:

20 октября глава “Нафтогазу” Юрий Витренко сообщил, что компания планирует увеличить добычу природного газа в ближайшие 10 лет в 1,8 раза – с текущих примерно 13 млрд м³ до 24 млрд м³.

АО “Укргазвидобування”, 100% которого принадлежит “Нафтогазу”, за девять месяцев 2021 года добыло 10,2 млрд м³ природного газа.

—