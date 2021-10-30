Байден встретился с папой римским Франциском и пошутил о выпивке

Американский лидер прилетел в Европу на саммит “Большой двадцатки” в Риме, он также посетит всемирный климатический саммит, который пройдет на следующей неделе в Глазго, сообщила “Русская служба BBC”.

Байден подарил понтифику монету воинской части, в которой служил сын американского лидера Бо Байден, умерший от рака мозга в 2015 году в возрасте 46 лет.

О выпивке президент США пошутил в связи с этой монетой. Согласно ирландской традиции, если на следующей встрече у папы римского не будет монеты, то он должен будет угостить Байдена спиртным.

При этом Байден отметил, что “он – ирландец, который вообще не пьет”. Франциск в ответ заметил, что ирландцы очень любят виски.

Президент США также подарил Франциску сотканное вручную облачение 1930-х годов из архивной коллекции Байдена в Вашингтоне. Франциск подарил Байдену керамическую плиту с гравировкой.

Байден и Франциск обсудили также изменение климата, пандемию COVID-19, беженцев, борьбу с бедностью и голодом.

Контекст:

ВВС отметила, что Байден – ирландец по материнской линии. Он часто напоминает о своих ирландских корнях. Аудиенция четы Байденов у папы Франциска продолжалась час и 15 минут и была закрыта для прессы.

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