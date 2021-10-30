Вас пытают — мы наблюдаем

Региональные ОНК захватили люди, способные говорить: «В тюрьмах бьют, но не так уж и сильно».

На прошлой неделе соратники бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна заявили о его избиении в тверском СИЗО-1. Своим адвокатам экс-чиновник сообщил: «В обеденное время в 13-ю камеру ШИЗО забежали шесть сотрудников, выкрутили мне руки, повредив сухожилие правого плеча. Начальник СИЗО-1 Лебедев нанес мне три удара по лицу, после третьего удара я потерял на короткое время сознание».

Во ФСИН информацию об избиении, разумеется, назвали «несоответствующей действительности». Но, что интереснее, еще раньше избиение «опроверг» председатель тверской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Паламарчук. Даже ни разу не видя Шестуна лично, он заявил, что физическая сила к нему не применялась.

За редким исключением региональные ОНК сейчас работают по принципу «не вижу, не слышу». Силовики, вытеснившие правозащитников из наблюдательных комиссий, подчас даже прямое насилие воспринимают как норму.

Тверь

Тверская ОНК транслирует в прессе исключительно положительную информацию о работе ФСИН. Если заключенный или его родственники сообщают об избиении, нарушении прав, издевательстве, — ОНК сообщает, что произошла ошибка.

В распоряжении «Новой» имеется аудиозапись разговора родственника осужденного с председателем региональной ОНК Владимиром Паламарчуком.

«— Скажите, сильно его там бьют?

— Не сильно бьют, — Паламарчук говорит о гематоме и отказывается делать заявление от лица ОНК. — Я-то видел, но то ли он сам себе сделал, то ли он где-то…»

Паламарчук — председатель Тверской организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры, бывший Тверской прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Активистка Татьяна Джинчвеладзе, ранее безуспешно пытавшаяся стать членом ОНК Тверской области, 25 октября опубликовала текст жалобы на пытки двух политических заключенных в СИЗО-1 Тверь — Александра Шестуна и Домнина В.А. Жалоба адресована в прокуратуру, УФСБ и в СУ СК по Тверской области: «…Вот что сообщает Домнин В.А.: «14.10.2021… двое сотрудников СИЗО-1, а именно: заместитель начальника учреждения по воспитательной работе Волосатов и сотрудник оперативного отдела Свистунов схватили меня и удерживали на «растяжках», а в это время начальник ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Тверской области Лебедев избивал меня руками и ногами в область ребер, грудной клетки, шеи и скул, угрожал мне насильственными действиями сексуального характера».

20.10.2021 Домнина посетил руководитель ОНК Владимир Паламарчук и сказал, что у него есть повреждения на руках, следы от наручников, гематомы и ссадины. Но еще 19.10.2021, когда Домнина посещал адвокат, этих травм не было».

Джинчвеладзе говорит, что весной 2021 года Паламарчук якобы

отказал ей в требовании проверить состояние здоровья Александра Шестуна, выпалив: «Мне на ваши хотелки начхать!»

Отказал Паламарчук и в визите к трансгендерному мужчине Назару Гулевичу, не успевшему до ареста завершить смену полу. Его жена обратилась в ОНК: Назара переместили в другое СИЗО и связи с ним не было. Паламарчук уточнил, что Гулевича ранее посещали во Ржеве, а в Твери этого делать не планируют.

«В 2018 или 19-м году я единственный раз попытался выйти с ними <ОНК Твери> на связь, — говорит член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко. — И столкнулся с фальсификацией: человек, находившийся в колонии, прислал мне письмо, что его права нарушаются. Стояла задача как можно быстрее его посетить, проверить, так ли это. Я связался с ОНК. Мне ответили, что посетили, и все более-менее в порядке. А потом, когда я сам все же приехал к нему в колонию, он сказал, что его никто не посещал».

Подобный трепетный подход к спокойствию работников ФСИН тверская ОНК практиковала и раньше. 2011 год. Председатель ОНК Владимир Воробьев распаляется о плодах работы комиссии (далее дословно):

«Буквально на днях мы рассмотрели жалобу из ИК-5 двух женщин-осужденных, они ВИЧ-инфицированные. Женщины предположили, что им не оказывают должное лечение и не дают необходимых медикаментов. Комиссия проверила жалобу и выяснила, что все лекарства были в наличии, и они давались женщинам. Просто те решили не принимать их, так как после них себя плохо чувствовали.

Были жалобы от чеченской диаспоры, ее представители рассказали, что один из их земляков, который находится в ИК, не выходит из штрафного изолятора, его избивают, и он сильно похудел: был 120 кг, а стал 40. Стали разбираться, этот человек написал заявление, что именно к администрации колонии жалоб нет. Он просто по своим обычаям не может убирать за собой, подметать, мыть камеру, туалет. Но отказ от этого является грубым нарушением режима, и его за это выдворят в штрафной изолятор.

Члены регионального ОНК посещают СИЗО-1 УФСИН РФ по Тверской области. Фото: tver.bezformata.com

Была жалоба из ржевской колонии. Совсем недавно там сменилось руководство, и часть осужденных попытались скомпрометировать его. Когда стали разбираться, то поняли, что нет почвы для жалоб. И еще один яркий пример разбирательства.

Совсем недавно пожаловался работник администрации области, сын которого находился в бежецкой колонии, и якобы к его сыну предвзятое отношение начальника колонии, и мы внимательно рассмотрели ее. Пригласили на беседу начальника ИК, прокурора, пригласили членов комиссии, родителей — выслушали всех. И в конечном итоге убедили отца, что такой защитой он только вредит своему отпрыску».

Активист Артем Важенков (Минюст включил его в список физлиц-иноагентов) рассказывает, что у него не получилось попасть в члены ОНК. Официально — не нашлось организации, которая согласилась бы его выдвинуть. Оказавшись после зимних акций в поддержку Алексея Навального в спецприемнике, он активно фиксировал бытовые условия.

— Все факты ужасных условий придавал огласке, писали заявления, рассказывали через СМИ. Но ОНК этого не замечала. Мне удалось исправить условия в спецприемнике, даже не будучи в составе ОНК. Был установлен факт множественных нарушений правил содержания и внутреннего распорядка, что повлекло проверки, есть судебное решение, обязывающее УМВД РФ по Тверской области и его Центр хозяйственного и сервисного обеспечения оборудовать камеры всем необходимым до конца года. Нарушения были многие годы, но ОНК их не замечала, — говорит Важенков.

Активист высказывает мнение, созвучное мнению многих наблюдавших за работой ОНК в Твери:

«Этим людям работа не нужна, неинтересна. Она для них — как белая полосочка, лампасы на штанах генерала, как строчка в резюме».

Кристина Кондрашкова

Челябинск

Челябинская ОНК — одна из тех, кто «ничего не видит». В июне 2019 года двое заключенных исправительной колонии № 2 записали видеообращения, в которых рассказали об угрозах со стороны сотрудников колонии и т.н. блатных. Они говорили, что им не дают видеться с родными, забирают деньги, избивают, несправедливо отправляют в ШИЗО. Однако прибывший на место председатель Общественной наблюдательной комиссии Василий Катанэ после четырехчасового разговора с сидельцами заявил, что претензий у них нет.

В знак протеста против его слов двое заключенных порезали себя. «Приезжали сюда ОНК и оговорили нас. По телевизору показали, что мы якобы отказались от всего. Я сейчас опасаюсь за свою жизнь, — рассказал один из заключенных. — Двое осужденных вскрыли себе вены. Все, что показали по телевизору, — подстроено».

Председатель Челябинской ОНК Василий Катанэ. Фото: Пресс-служба ГУФСИН РФ по Челябинской области

В сентябре 2020 года, через три дня после визита Катанэ в СИЗО-3, в камере изолятора был найден мертвым националист Максим Марцинкевич. На его теле были обнаружены следы насильственной смерти. «Когда мы были в изоляторе, все было нормально, никто нам претензии не предъявлял», — рассказал Катанэ в день смерти Марцинкевича.

По словам правозащитника Дениса Ибрагимова, к настоящему моменту из челябинской ОНК «выдавили всех независимых членов», остались только люди, удобные для власти и силовиков.

Согласно информации с сайта Общественной палаты Челябинской области, трое из одиннадцати членов наблюдательной комиссии — бывшие силовики, есть еще казак, поп, судмедэксперт, представители обществ слепых, пострадавших от радиации, и эксперты в области профилактики ВИЧ. Правозащитников нет.

— При нынешней тенденции давления на гражданское общество независимых правозащитников туда допускать и не будут, — уверен Денис Ибрагимов. — Посты будут занимать люди, аффилированные с силовиками. Вместо помощи оставшимся один на один с системой они будут ходить пить чай с администрацией колонии, сопровождая это красивыми фотоотчетами.

Александр Шестаков

Пермь

«Не думал, что Общественная палата поведет себя столь политизировано. В пермскую ОНК не допустили юристов и правозащитников. И, конечно, побоялись включить туда представителей навальновцев, хотя именно навальновцы постоянно подвергаются арестам и являются «клиентами» мест временного содержания под стражей. В итоге комиссия наполовину состоит из детских психологов, педагогов и зоозащитников с экологами, и в ней всего один представитель специализированной гуманитарной организации, занимающейся заключенными», — так высказался в 2019 году о новом составе краевой ОНК руководитель «Пермской гражданской палаты» Игорь Аверкиев.

В текущем составе краевой общественной наблюдательной комиссии — 18 человек. Еще 10 «не одобрила» Общественная палата РФ. Для сравнения: в ОНК Свердловской области, сопоставимой с Пермским краем по числу колоний и заключенных, 40 членов.

Сергея Трутнева, члена региональной ОНК второго созыва, юриста Пермского регионального правозащитного центра (Минюст считает организацию иноагентом), специализировавшегося на защите прав заключенных, также не пустили в текущий состав комиссии. «В прошлых созывах ОНК реализовывала конкретные проекты, связанные, например, с правом на труд. Велась проектная работа, оформлялись заключения, данные анализировались, результаты транслировались дальше. Основная деятельность ОНК — это даже не посещения и не фиксация нарушений, а последующие действия. Сейчас механизм дальнейших действий отсутствует», — говорит юрист.

Сергей Ухов пять лет был председателем группы общественного контроля при Общественной палате Пермского края и членом ОНК, но в текущий состав комиссии не попал из-за того, что в момент отбора был координатором пермских навальновцев.

«ОНК превратили в открыточную структуру, которая существует лишь для того, чтобы ходить на заседания ГУФСИН и МВД и говорить, что в колониях и спецприемниках все хорошо.

О реальной ситуации мы узнаем из федеральных новостей. В соликамскую ИК-9 (где осенью прошлого года двое заключенных покончили с собой на фоне издевательств) комиссия съездила, когда ситуацию уже нельзя было замолчать, и даже после поездки председатель комиссии Ситников пытается оправдать администрацию колонии и списать конфликт на «криминальную культуру». А по последнему происшествию в ИК-10, где только что прибывшему заключенному отрезало голову на производстве, нет никакой официальной информации от ОНК. Этим случаем занимается в одиночку член ОНК Оксана Асауленко», — возмущается Ухов.

Для редактора газеты «Территория Пермь» Оксаны Асауленко это первый созыв в составе ОНК. «Поэтому и взяли, что моя фамилия новая, в этой комиссии много новеньких», — поясняет журналист. Она один из самых активных членов ОНК: посещает учреждения, много комментирует и рассказывает о колониях, СИЗО, проблемах конкретных заключенных. Создала и ведет страницу на сайте «ВКонтакте» «REALная ОНК Пермского края». Отстаивать права заключенных необходимо в судах, считает Оксана Асауленко. «Это самое важное, для этого очень нужны юристы и правозащитники, но именно таких специалистов не пустили в ОНК». Комиссию Асауленко считает «неработающей».

Оксана Асауленко. Фото: личная страница «ВКонтакте»

«Как журналист, я могу общественный резонанс поднять — на это иногда реагируют, но работа ОНК — заключения, обращения, переписка с прокуратурой по надзору, ГУ ФСИНом — мало приносит результат. Обращений и жалоб осужденных — вал. На каждое нарушение прав — незаконное дисциплинарное взыскание, неоказание медицинской помощи — на любое (!) нужно обращаться в суд. Прокуратура по надзору выносит свои предписания по бытовым условиям. Но когда не соблюдаются основные права человека — право на жизнь и здоровье, — так ли важно, что, например, окно утеплили? Главное ведь, чтобы человек живым и здоровым из тюрьмы вышел. ОНК может разную работу проводить, может помогать и в оснащении. Но когда людей мало, не успеваешь даже случаи гибели отработать. Мы за два года еще не все учреждения посетили. Очень большой функционал у ОНК, а работают лишь несколько человек».

Самара

Основу самарской ОНК составляют бывшие силовики и члены ветеранских организаций, среди них — председатель комиссии Дмитрий Штоков.

Основная деятельность комиссии, судя по новостной ленте местной ФСИН, сводится к однотипным поездкам по исправительным учреждениям, встречам с родственниками осужденных и совместным заседаниям с силовиками. Каждое из мероприятий чаще всего заканчивается сухой фразой: «Гражданам были даны юридически выверенные ответы». Претензий к работе силовиков у общественников за последние два года не было.

По словам самарского правозащитника и адвоката Андрея Соколова, местная ОНК никогда не интересовалась условиями содержания осужденных в исправительных учреждениях. Реальная деятельность комиссии, по его мнению, возможна только при допуске в ее состав независимых правозащитников и адвокатов.

«За свой 22-летний опыт работы могу сказать, что уголовно-исправительная система ни разу не ощущала на себе воздействия ОНК.

В саму комиссию, как правило, входят бывшие силовики, которые не совсем понимают свою работу и всегда действуют в интересах бывших коллег. По сути, они симулируют деятельность, ограничиваясь отписками и обращениями в силовые структуры», — рассказал «Новой» Андрей Соколов.

Также в этом году самарская ОНК попала в скандал, связанный с условиями содержания краснодарца Александра Ившина. В конце апреля 2020 года к нему и еще восьми семьям «Свидетелей Иеговы» (организация признана Верховным судом экстремистской и запрещена в России) из станиц Павловская и Холмская пришли с обысками сотрудники ФСБ. Уже в феврале этого года Абинский районный суд Краснодарского края признал 63-летнего мужчину виновным в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК) и приговорил его к семи с половиной годам колонии. По версии следствия, Ившин организовал в Абинске проведение богослужений по видеосвязи с совместным пением библейских песен.

Председатель ОНК Самарской области Дмитрий Штоков (третий слева) посещает исправительную колонию №28. Фото: seleste-rusa.livejournal.com

Начало марта гражданин провел в следственных изоляторах Новороссийска, Краснодара и Волгограда, а 18 марта его перевезли в Самарскую область. Первая остановка — сызранский СИЗО-2, но уже в апреле его перевели в СИЗО-4 в Тольятти, где он провел месяц, а 25 мая его вернули обратно в Сызрань. Всю весну Ившин провел почти в тысячах километров от дома. Это возмутило правозащитников и родственников осужденного, которые направили обращение в самарскую ОНК. Ответил заместитель председателя комиссии Николай Герасимов. Ссылаясь на ч. 1 ст. 73 УК, он заявил, что «лица, осужденные за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 282.2 УК, направляются для отбывания наказания в исправительные учреждения, определяемые федеральным органом уголовно-исполнительной системы». В конце письма Герасимов не исключил возможность перевода Ившина в близкие к родственникам исправительные учреждения, но с этим вопросом он предложил обратиться в московское управление ФСИН. 30 мая Ившина перевезли в Рязань. А с 9 июня он содержится в СИЗО-5 Ростова-на-Дону.

Также в 2014 году в состав самарской ОНК не допустили шеф-редактора «Эха Москвы в Самаре» Сергея Курт-Аджиева и его коллегу Сергея Лейбграда. В состав комиссии их пригласила занимавшая в те годы пост областного уполномоченного по правам человека Ирина Скупова, но места впоследствии заняли «проверенные кадры».

«Как мы позже выяснили, вместо нас поставили ветеранов силовых структур. Вот и получается, что Родина сказала: «Надо» — общественник ответил: «Есть!» — резюмирует Курт-Аджиев.

Артем Элекин

Ростов-на-Дону

В конце сентября адвокат Эмиль Курбединов обратился в ростовскую ОНК, главное управление ФСИН и ростовскую прокуратуру с жалобами на антисанитарию, крыс, насекомых и принуждение к голосованию, с которыми столкнулись крымскотатарские заключенные в Новочеркасском СИЗО-3. Курбединов рассказал «Новой», что это не первое обращение в ОНК с его стороны: «Регулярно обращаемся, они навещают, дают заключение. Как правило, это, конечно, влияет». По ситуации в СИЗО-3 ответ пока пришел лишь от ФСИН: там заявили, что нарушений не нашли.

Из-за ковидной ситуации в регионе посещение колоний ограничено, поэтому жалобы и обращения отрабатываются в телефонном режиме: заключенные связываются с родственниками, те — с ОНК, а члены ОНК, в свою очередь, звонят помощнику начальника ГУ ФСИН Анжелике Кузьменко.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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