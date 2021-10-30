В РПЦ назвали просмотр фильма Скорсезе грехом

Просмотр ленты «Последнее искушение Христа» режиссера Мартина Скорсезе является грехом, сообщил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

РПЦ не против просмотра художественных картин об Иисусе Христе, не искажающем евангельский образ персонажа, сообщил митрополит в эфире «России 24», передает «Смотрим».

Он отметил, что в этом случае «греха здесь точно не будет», но может возникнуть вопрос к тому, насколько понравится просмотренное произведение.

Священнослужитель привел пример фильма, просмотр которого будет «грехом против Христа и Церкви», этой картиной оказалась «Последнее искушение Христа».

При этом Иларион назвал ленты «Страсти Христовы» Мэла Гибсона, «Евангелие от Иоанна» Филиппа Сэвилла картинами, сделанными «с большим благоговением».