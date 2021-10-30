 

Лавров на встрече с главой ВОЗ подчеркнул важность включения российских вакцин в рекомендации организации

30.10.2021, 20:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийская сторона считает важным включение российских вакцин против коронавируса в список рекомендованных ВОЗ препаратов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

«Российская сторона поддержала сохранение за организацией основной руководящей и координирующей роли в области международного сотрудничества в области здравоохранения, укрепления ее потенциала, а также важность включения разработанных в РФ вакцин против COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации», – говорится в заявлении МИД по итогам встречи Лаврова и Гебрейесуса, передает ТАСС.

В ходе переговоров основное внимание уделялось вопросам укрепления международного сотрудничества и взаимодействия РФ и ВОЗ в борьбе с коронавирусом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Астрономы обнаружили космическое облако побольше нашей галактики

12.03 / Компания Amazon бросает все силы на создание домашних роботов

26.07 / Турция опровергла введение новых ограничений для российских туристов

02.09 / Чехия указала на нежелание Польши и Прибалтики рвать отношения с Россией

13.05 / В Болгарии заявили о набирающей силу «антироссийской дикости»

10.01 / Пакистан остался без света из-за аварии на тепловой электростанции

21.07 / Нефть подешевела на данных API о росте запасов

10.11 / Лукашенко пообещал ликвидировать предприятия без профсоюзов

09.08 / Опубликованы подробности об аномальной зоне на горе Арагац

07.03 / В сдерживании Китая Западу поможет опыт борьбы с Советским Союзом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика