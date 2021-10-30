Лавров на встрече с главой ВОЗ подчеркнул важность включения российских вакцин в рекомендации организации

Российская сторона считает важным включение российских вакцин против коронавируса в список рекомендованных ВОЗ препаратов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

«Российская сторона поддержала сохранение за организацией основной руководящей и координирующей роли в области международного сотрудничества в области здравоохранения, укрепления ее потенциала, а также важность включения разработанных в РФ вакцин против COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации», – говорится в заявлении МИД по итогам встречи Лаврова и Гебрейесуса, передает ТАСС.

В ходе переговоров основное внимание уделялось вопросам укрепления международного сотрудничества и взаимодействия РФ и ВОЗ в борьбе с коронавирусом.