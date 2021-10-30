 

Байден заявил о нужде в «адекватных» предложениях на мировом рынке топлива

30.10.2021, 20:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМиру необходимо «адекватное» предложение топлива на рынке в условиях перехода к экологически чистым источникам, сообщил президент США Джо Байден, выступая перед коллегами из G20.

Байден заявил, что миру нужны «адекватные поставки» в тот момент, когда происходит растянутый во времени «переход к безуглеродной экономике», сказал представитель американской администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на пул Белого дома.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на G20, заявил, что кризисные явления на региональных энергетических рынках показали, насколько важна стабильная работа энергетического сектора экономики.

По словам российского президента, устойчивость глобальных энергетических рынков прямо зависит от ответственности производителя и потребителя.



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