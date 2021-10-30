 

Мнение: Марш на Аддис-Абебу

30.10.2021, 20:40, Разное
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Разгромив войска Эфиопии на своей территории, армия незалежного Тыграя развернула наступление на центральные районы Эфиопии, имея конечной целью дойти до столицы страны. Сейчас бои развернулись за крупный город Дессие.
Эфиопская армия пребывает в состоянии деморализации и частичного разложения, что приводит к большим потерям, дезертирству и огромным трофеям у тыграйцев, За последние месяцы Эфиопия потеряла более 250 единиц различной техники, которую уничтожает или захватывает армия Тыграя.
Несколько тысяч солдат сдались в плен – в 2021-м году армия Тыграя является мировым рекордсменом по количеству захваченных пленных, даже хуситов обогнали. Две дивизии эфиопской армии фактически прекратили свое существование,еще две понесли тяжелые потери.
А ведь еще не так давно Эфиопия контролировала большую часть Тыграя, включая его столицу. Позорники.
Ниже, кадры разгрома эфиопской армии с конца августа по конец октября.


Пленный командир 9-й дивизии эфиопской армии.


А это его дивизия, почти в полном составе сдавшаяся в плен.

Источник: Colonel Cassad



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