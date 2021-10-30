 

Оказалось, что у компании Apple самые лояльные в мире пользователи

30.10.2021, 20:38, Новости дня
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Купить однажды смартфон и на всю жизнь прикипеть к одному единственному бренду – это точно не о продукции китайских производителей и их клиентах. Однако у американской компании Apple иная ситуация.

Как показали результаты исследований, 90% людей, однажды купивши устройство с надкушенным яблочком, во второй или третий раз даже не рассматривают предложения других производителей, а снова идут покупать Apple.

Такая картина наблюдается по смартфонам iPhone. Однако и другие электронные гаджеты «Яблочной» компании также в чести. Сколько бы не критиковали их конкуренты, сколько бы «ужасных недостатков» не находили, клиенты остаются верными одному и тому же производителю. Лояльность к смартфонам Samsung также высока, говорят эксперты. Но она составляет только 70%.



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