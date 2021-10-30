Ученые предполагают, что на дне озера Эри может находиться до 2,5 тыс. затонувших судов

Один из самых загадочных на планете водоемов – озеро Эри – в последнее время привлекает особое внимание дайверов. Напомним, что оно входит в состав Великих озер, расположенных на территории Америки. Но интересно оно тем, что там постоянно тонули различные суда.

По некоторым оценкам, на дне должны находиться обломки примерно двух с половиной тысяч кораблей различного водоизмещения. Возникает вопрос: сколько сокровищ можно поднять на поверхность?

Как отмечают истории, упоминания о первых кораблекрушениях встречаются еще в хрониках двухсотлетней давности. Здесь тогда начали проходить важные торговые маршруты. Поэтому на борту каждого судна могли быть большие ценности. До сих пор обнаружены места затопления только 277 кораблей.