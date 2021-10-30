 

Ученые предполагают, что на дне озера Эри может находиться до 2,5 тыс. затонувших судов

30.10.2021, 20:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один из самых загадочных на планете водоемов – озеро Эри – в последнее время привлекает особое внимание дайверов. Напомним, что оно входит в состав Великих озер, расположенных на территории Америки. Но интересно оно тем, что там постоянно тонули различные суда.

По некоторым оценкам, на дне должны находиться обломки примерно двух с половиной тысяч кораблей различного водоизмещения. Возникает вопрос: сколько сокровищ можно поднять на поверхность?

Как отмечают истории, упоминания о первых кораблекрушениях встречаются еще в хрониках двухсотлетней давности. Здесь тогда начали проходить важные торговые маршруты. Поэтому на борту каждого судна могли быть большие ценности. До сих пор обнаружены места затопления только 277 кораблей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.11 / “В первую очередь туда идут попиариться”. Лидер “БеZ обмежень” Танчинец рассказал, почему согласился стать участником “Танцев со звездами”

17.10 / Москвичей предупредили о «барическом дне»

20.08 / Депутат в Белоруссии создал «народно-патриотическое движение»

22.02 / Tesla приостановила продажи самой дешевой версии электрокроссовера Model Y – СМИ

08.11 / Шарий яростно отреагировал на уголовное дело против него на Украине

19.07 / Вице-спикер Рады назвала легализацию игорного бизнеса поспешной

30.07 / В Сомали взорвался автобус с футболистами, несколько игроков погибли

16.10 / Руководитель полетом МКС пообещал «Союзу» с киноэкипажем посадку «прям на днище»

02.10 / После Трускавца в “Слуге народа” планируют постоянные выездные заседания фракции

04.02 / Для сдерживания России – американцам стоит «заморозить санкции» против «Северного потока — 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика