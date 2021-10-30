Ученые сумели определить состав атмосферы планеты за 340 световых лет от Земли

Находить и изучать далекие звезды – это одно, а планеты – совсем другое, поясняют специалисты. Обычная планета всегда значительно меньше своей звезды, а потому даже просто зафиксировать ее наличие при помощи самого мощного телескопа бывает очень трудно.

В данном же случае при помощи расположенного на территории Чили телескопа «Джемини» астрономы сумели не просто рассмотреть очень далекую планету, но и определить состав ее атмосферы. Кстати, это небесное тело находится от Земли на расстоянии 340 световых лет!

Планета под кодовым названием WASP-77Ab по размеру примерно такая же, как наш Юпитер. Температура на поверхности, несмотря на наличие атмосферы, составляет около 1000 градусов. В атмосфере же содержится значительное количество кислорода и углерода.