 

Ученые сумели определить состав атмосферы планеты за 340 световых лет от Земли

30.10.2021, 20:38, Новости дня
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Находить и изучать далекие звезды – это одно, а планеты – совсем другое, поясняют специалисты. Обычная планета всегда значительно меньше своей звезды, а потому даже просто зафиксировать ее наличие при помощи самого мощного телескопа бывает очень трудно.

В данном же случае при помощи расположенного на территории Чили телескопа «Джемини» астрономы сумели не просто рассмотреть очень далекую планету, но и определить состав ее атмосферы. Кстати, это небесное тело находится от Земли на расстоянии 340 световых лет!

Планета под кодовым названием WASP-77Ab по размеру примерно такая же, как наш Юпитер. Температура на поверхности, несмотря на наличие атмосферы, составляет около 1000 градусов. В атмосфере же содержится значительное количество кислорода и углерода.



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