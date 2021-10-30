Мнение: Письмо: “Солома на голове, несвежая одежда”

В этом письме мы можем увидеть полный солнечный цикл, который совершает корона, когда любовь не взаимна.

Без короны такая любовь вообще не возникает, а если вдруг начинается, просто заканчивается от осознания, что взаимности нет.

Но корона делает этот факт очень болезненным. Человек ощущает унижение, протест и пытается справиться с этой “травмой” с помощью той же короны и ЗВ.

Так невзаимная влюбленность превращается в любовную аддикцию.

Давайте посмотрим на это.

Автор собрала свои записи год назад, одиннадцать месяцев назад, одну неделю назад и день в день.

margosha_12

Здравствуйте Эволюция, мое письмо о том как я зациклилась на своем коллеге и уже два года хожу по кругу. Я даже собрала несколько своих записей за это время.

1 год назад:

Здравствуйте Эволюция. Меня зовут Марина, мне 36 лет. Внешность обычная, всегда была стройной. При росте 168 см вес 57-58кг.

Я замужем, у меня двое детей. С мужем все 16 лет, что мы вместе, тёплые и нежные отношения. Он добрый, ласковый. С семьями с обеих сторон прекрасные отношения.

В организацию, в которой я работаю пару лет назад устроился Ю. Ему как и мне 36 лет, он женат. Должности у нас с ним одинаковые. Оба руководим отделами, и по работе тесно общаемся.

Ю. обаятельный, нежный, а в работе настоящий лидер. В самом начале нашего знакомства я старалась расположить его к себе, как симпатичного мне человека. Приглашала на чай, старалась посильно помочь, но все в пределах рабочего этикета.

Я сама не заметила, как Ю. мне стал нравиться. Я боюсь, что веду себя как дура. На выходных с семьёй мне удаётся переключаться. Работа тоже помогает не думать о нем. Но как только он оказывается рядом, я еле справляюсь с эмоциями, несу чушь. Я знаю что сливаюсь, и забываю, что это мне он нравится, а я для него просто коллега.

Никаких шагов к сближение Ю. никогда не делал. Хотя и общается он со мной более тепло чем с остальными. И с рабочими вопросами приходит только ко мне. Если меня нет на работе, то звонит на сотовый и ждёт когда я буду. Хотя есть возможность обратиться к другим специалистам. Сама пишу и понимаю, что пытаюсь натянуть сову на глобус.

Я всячески избегаю общения с ним, только если он сам обращается ко мне. Я боюсь что все мои чувства видно невооружённым глазом. Кроме того не хочу испортить свою репутацию среди коллег.

(Замужняя автор сама не заметила, как влюбилась в женатого коллегу. Однако, если внимательно посмотреть на ее текст, станет понятно, почему это произошло. Опишите это сами, а я потом помогу)

11 месяцев назад:

Уже год он мне очень сильно нравится. Я не знаю замечает он или нет, скорее всего да. Я стараюсь не выдавать своих чувств, но по взгляду, думаю все равно видно. Однажды, примерно, пол года назад я пригласила его провести время после работы с моими друзьями, он отказался. Тогда мне удалось отлепиться: помогли праздники, мой отпуск, и я переключилась.

Когда мы снова встретились на работе, я сама себе удивилась, как я могла так страдать по абсолютно чужому человеку.

(Это очень важный момент. Автор справилась с зависимостью посредством слома рефлексии. Когда вы ломаете рефлексию значимости, фигура продолжает расти, но скрыто, а вы теряете возможность контроля. Понятно, почему это происходит? А понятно, что именно автор сделала неправильно и как надо было?)

Но после этого наше общение стало более тесным, он какое-то время стал часто заходить просто поболтать. Ему нравились мои шутки. И я снова поплыла. Думаю о нем постоянно. Разумом я осознаю, что не нравлюсь ему как женщина. В профессиональном плане я много помогаю ему. Он зависим от меня, а я этим пользуюсь. Мои наплывы чувств, я так думаю, очень мешают ему. Я понимаю, что он чувствует себя не в своей тарелке из-за моей влюбленности. Я виновата, из-за меня все. Я по возможности избегаю его, переключаюсь на работу не связанную с ним совсем, и вроде бы получается. Но потом он снова приходит, садится рядом. Поначалу, я держусь, а потом, чувствую его прикосновения, тепло его тела, запах, и опять все по-новой.

Сегодня я пригласила его отметить один совместный повод. Мне так стыдно, он стал что-то придумывать, мямлить, я развернулась и ушла, не дослушав. Я не знаю как выходить в понедельник. Его присутствие рядом не дает мне отлепиться. Я переключусь на работу еще сильнее, буду избегать его, не подавать виду, что обижена, унижена. Не хочу его жалости. Хочу спрятаться.

Не понимаю почему я так себя веду, я постоянно себе повторяю, что не симпатична ему как женщина, что это унизительно, так липнуть к мужику, которому еще и неудобно мне отказывать. Временами, как-будто мозг отключается и я уже не могу себя контролировать.

(Она чувствует унижение и пытается как-то справиться с этим унижением. Хотя нет ничего унизительного в том, что она ему не нравится. Но у нее такой стресс от этого, что все время приходится звать на помощь корону)

Сейчас я понимаю, что мне даже нечего написать про его симпатию или какие-то шаги в мою сторону, я придумала все на пустом месте.

1 неделю назад:

в последнее время мне стало казаться, что я тоже нравлюсь ему. Он постоянно заходит ко мне по всяким мелочам, делает все, чтобы я не попросила. А однажды коллега на мой вопрос о том, к кому обратиться за помощью в рабочем вопросе сказала: “Ну попроси Ю., он сделает для тебя все, что угодно. Он же любит тебя.” И я стала думать об этом. Я не знаю как он относится ко мне.

Буквально, сегодня ему надо было уезжать, а я пошутила, что на одной ответственной встрече он оставляет меня без своей поддержки. Он остался, и уехал только после того, как эта встреча прошла. Недавно я вышла из отпуска, так он целый день от меня не отходил.

Я вижу, что он хочет понравится мне. Он хвалится всеми своими достижениями, иногда преувеличивает их, как-будто, перья передо мной распускает. Моя подруга говорит что я “глажу его по шерстке, как кота”. Мне нравится говорить ему приятные вещи, касаться его. Я вижу, что ему это нравится. Я уверена он знает, что нравится мне, и может он этим тешит свое самолюбие.

Я сейчас пишу, и понимаю, что и рассказать то мне нечего, кроме своих ощущений. Я запуталась.

(Как проигравшему в казино хочется отыграться, так и ей хочется найти компенсацию своему “унижению”. И корона помогает)

Сегодня:

Сегодня с меня слетела корона. Утром я как-будто почувствовала, что он избегает меня. Я прошу зайти, якобы мне надо по работе кое-что обсудить, а он уклоняется. Я психанула, но не смогла отрефлексировать упавшую корону. Пошла к Ю. высказала все, развернулась и пошла. Он бежал за мной по коридору, догнал и стал объясняться. Я хотела взять его за руку, а он спрятал ее в карман.

Тут меня совсем унесло. Мы поехали на объект, и там он мне даже руки не подал, чтобы помочь. До меня дошло, что он избегает любого контакта со мной. Я не могу понять как я могла думать, что он меня влюблен.

(Теперь она в гневе, что взаимность оказалась выдумкой ее короны)

Я взглянула на него совсем другими глазами. Ведь, я никогда не любила его. Он не ухожен, ленив и абсолютно не умеет вести конструктивный диалог. На работе у него совсем нет друзей. Все отзываются о нем как о человеке которому нельзя доверять. Я не могу понять как я могла видеть в нем умного и надежного друга. Сейчас я зла на него, за то, что он забраковал меня, но и раньше меня бесили его некрасивые руки, «солома» на голове, несвежая одежда.

(От злости за унижение всегда зовут ЗВ на помощь бомбящей короне. Обратите внимание, оказывается он урод и не стоил ее внимание. Как же хитро и подло этот безобразный абьюзер вкрался в ее доверие!)

Я разваливаюсь на куски. Раньше я так любила свою работу, что специально выходила в свой выходной, если у меня появлялись какие-либо идеи. Сейчас же она для меня стала каторгой. Как замкнутый круг, из-за мыслей о Ю. я не могу работать, из-за того, что не включаюсь в работу, все внимание утекает к нему. Нет сил заставить себя что-то делать.

(Теперь с помощью ЗВ цикл короны станет скрытым и более злокачественным. Дальше автор еще и работу потеряет из-за аддикции любовной. Вообще люди часто уходят с хорошей работы из-за таких ситуаций, это примерно треть всех увольнений по собственному желанию без кавычек. Что происходит с лярвой в поле в результате ЗВ? )