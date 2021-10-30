 

Медики назвали опасность полного отказа от употребления хлеба

30.10.2021, 20:24, Разное
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Многие люди, намереваясь похудеть, первым делом отказываются от хлеба. Медики из Болгарии рассказали, что это является ошибкой, ведь в этом продукте содержатся полезные вещества, дефицит которых спровоцирует проблемы со здоровьем.
Эксперты отмечают, что речь идет о качественном хлебе, который люди самостоятельно пекут дома или покупают в проверенных пекарнях. То есть, в продукте не должно содержаться никаких красителей и консервантов. Хлеб является источником растительных белков, витаминов группы В и клетчатки. Также продукт обогащает организм магнием, калием, кальцием, железом и фосфором.

Когда человек полностью отказывается от хлеба, у него меняется эмоциональное состояние. Речь идет о вспыльчивости, раздражительности и ощущении отсутствия сил. Это становится следствием дефицита витаминов группы В, которые защищают от стресса и регулируют нормальную работу нервной системы. Более того, у человека могут появиться проблемы с желудком, виной чему нехватка клетчатки.

В продуктах из качественной пшеницы содержатся полезные аминокислоты. При их дефиците ухудшается состояние кожи. Эксперты рекомендуют ограничивать употребление хлеба, но не отказываться от него полностью, чтобы избежать проблем в будущем.

Источник: inosmi.ru



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