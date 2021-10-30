Юлия Пересильд в ретро-купальнике призналась в смене мировоззрения: “Многого себя лишаю”

Популярная актриса Юлия Пересильд разместила на личной странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о смене взгляда на один из главных жизненных вопросов. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы фолловеров.

Главной визуальной составляющей публикации стал фотоснимок, который телезвезда сделала на одном из пляжей Мальдив – курорта, на котором она сейчас имеет удовольствие отдыхать. Примечательно, что, в отличие от очень многих своих коллег по шоубизу, стремящихся надеть бикини и максимально “оголиться” на фото, Юлия Пересильд предпочла намного более аскетичный пляжный наряд. На фото она позирует в купальнике открытого типа, который, тем не менее, прикрывает большую часть бюста и ягодиц. Изображение красавица сопроводила лаконичными откровениями, в которых призналась, что переменила свое отношение к отдыху. “Почему же я так редко позволяю себе отдыхать? Это ошибка. Признаю. Как же многого я себя лишаю… Океан… Воздух… Вокруг красота. Рядом дети, родители… Абсолютное счастье!” – резюмировала хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что некоторые подписчики оказались весьма удивлены весьма скромным фасоном купальника звезды экрана, признав при этом его оригинальность и стильность. Большинство же поклонников горячо поддержали любимицу в её новом понимании значимости отдыха, пожелали впредь больше внимания уделять себе и традиционно отметили привлекательный внешний вид артистки.