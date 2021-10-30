Варнава посмеялась над Хрусталевым, затронув тему сна во время секса

Екатерина Варнава стала гостей программы «Вечерний Ургант». В эфире шоу она посмеялась над Дмитрием Хрусталевым и вспомнила случай, когда уснула во время секса.

По словам Варнавы, в прошлом она пояснила эту историю Азамату Мусагалиеву, но имен не называла. При этом публика подумала, что этот инцидент случился во время интима с Дмитрием Хрусталевым, хотя на самом деле это не так. У них был роман в течение года, но после расставания экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения. По этой причине они могут смело подшучивать друг над другом.

К Ивану Урганту Варнава пришла в шляпе, напоминающей люстру. Звезда попросила Хрусталева помочь ей снять этот аксессуар, а ведущий с улыбкой отметил, что ему приходилось многое снимать у гостьи шоу в прошлом. На это Варнава ответила, что у бывшего возлюбленного никогда не получалось снимать бюстгальтер, теперь же появилась проблема с люстрой.

Варнава вспомнила про слова Хрусталева об их сексе, хотя она не считает, что он у них был. Масла в огонь подлили и сказанные ранее слова о сне во время интима, хотя к ее бывшему они не имеют отношения. После этого Хрусталев пожаловался Ивану Урганту на то, что целый год встречался с Варнавой, возил ее за границу и показывал ей весь мир, а она в течение восьми лет рассказывает различные истории об их отношениях, большинство из которых придумывает.

Источник: www.starhit.ru