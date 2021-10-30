 

Варнава посмеялась над Хрусталевым, затронув тему сна во время секса

30.10.2021, 20:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Екатерина Варнава стала гостей программы «Вечерний Ургант». В эфире шоу она посмеялась над Дмитрием Хрусталевым и вспомнила случай, когда уснула во время секса.
По словам Варнавы, в прошлом она пояснила эту историю Азамату Мусагалиеву, но имен не называла. При этом публика подумала, что этот инцидент случился во время интима с Дмитрием Хрусталевым, хотя на самом деле это не так. У них был роман в течение года, но после расставания экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения. По этой причине они могут смело подшучивать друг над другом.

К Ивану Урганту Варнава пришла в шляпе, напоминающей люстру. Звезда попросила Хрусталева помочь ей снять этот аксессуар, а ведущий с улыбкой отметил, что ему приходилось многое снимать у гостьи шоу в прошлом. На это Варнава ответила, что у бывшего возлюбленного никогда не получалось снимать бюстгальтер, теперь же появилась проблема с люстрой.

Варнава вспомнила про слова Хрусталева об их сексе, хотя она не считает, что он у них был. Масла в огонь подлили и сказанные ранее слова о сне во время интима, хотя к ее бывшему они не имеют отношения. После этого Хрусталев пожаловался Ивану Урганту на то, что целый год встречался с Варнавой, возил ее за границу и показывал ей весь мир, а она в течение восьми лет рассказывает различные истории об их отношениях, большинство из которых придумывает.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.06 / Ученые назвали два условия для лучшего сжигания жира

10.07 / Мнение: Слепое пятно Победителей

05.07 / Дэвид и Виктория Бекхэм поделились редкими семейными фото в честь 21-летия брака

11.02 / Светлана Смехнова обвинила мужа и дочь в попытке завладеть ее квартирой

24.09 / Мнение: Почему эмигрантам стыдно быть русскими

11.08 / Тело женщины без головы нашли в квартире в Москве

09.07 / Лавров о вводе российских войск в Афганистан: Будем выполнять свои обязательства

28.01 / Скандалы: Министерство чрезвычайных спекуляций

07.12 / Мнение: Откуда берется снег

14.11 / «Полный рок-н-ролл!»: Лолита Милявская изменила стрижку в день своего рождения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика