 

BFM TV – в США школы запрещают приходить на Хэллоуин в костюмах из «Игры в кальмара»

30.10.2021, 20:22, Новости дня
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Несколько школ в штате Нью-Йорк запретили детям в честь Хэллоуина надевать костюмы из южнокорейского сериала «Игра в кальмара», пишет BFM TV. Директора образовательных учреждений посчитали, что вещи в стиле хита Netflix вызывают ассоциации с «жестокими идеями» и могут провоцировать насилие.


Reuters

В этом году костюмы в стиле южнокорейского сериала «Игра в кальмара» пользуются популярностью на Хэллоуин, однако в некоторых школах американского штата Нью-Йорк их решили запретить, посчитав творение Netflix слишком жестоким для детей, пишет BFM TV.

Как рассказывает телеканал, в американских школах ученикам традиционно разрешают приходить на последнее занятие перед Хэллоуином наряженными. В этом году праздник выпадает на воскресенье, поэтому в образовательных учреждениях его будут отмечать в пятницу. Однако в школьном округе Файетвиль-Манлиус на севере штата Нью-Йорк, куда входит шесть школ, детям запретили приходить в костюмах из сериала, потому что они могут провоцировать насилие.

Французский сайт напоминает, что «Игра в кальмара» быстро стала мировым феноменом. Сюжет сериала строится вокруг нескольких жителей Южной Кореи: из-за тяжёлого материального положения они решают участвовать в тайном состязании, победитель которого получит огромную сумму денег. Участникам необходимо сыграть в детские игры, причём проигравших с особой жестокостью убивают. На протяжении всего действия игроки одеты в зелёные костюмы, а их надзиратели – в комбинезоны цвета фуксии и чёрные маски, на которые в зависимости от должности нанесены треугольники, круги или квадраты. Копии одежды из сериала в преддверии праздника разбираются как горячие пирожки.

В то же время в школьном округе Файетвиль-Манлиус решили запретить любые костюмы, которые отсылают к новому хиту Netflix. «Недавно преподаватели заметили, что некоторые ученики на перемене подражали играм из «Игры в кальмара», хотя по классификации Netflix в США он не рекомендуется к просмотру детям до 17 лет», — указал глава округа Крейг Тайс в официальном сообщении, которое распространили многие СМИ. По его словам, директора школ захотели предупредить родителей, что костюм из сериала будет «неуместен» в школе, потому что с ним ассоциируются «потенциально жестокие идеи», пишет BFM TV.



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