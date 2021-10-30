 

WSJ – спецслужбы США усомнились в искусственном происхождении COVID-19

30.10.2021, 20:22, Новости дня
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Американская разведка опубликовала новый доклад, в котором выразила сомнение о том, что коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19, был продуктом генной инженерии. Вместе с тем авторы доклада признали, что не уверены в этих выводах из-за нехватки важной информации, которая до сих пор не была представлена китайскими властями, пишет The Wall Street Journal.


Reuters

Исследователи лаборатории в Ухани, вероятно, не знали о существовании коронавируса, вызывающего COVID-19, до начала пандемии в конце 2019 года. И если он просочился из исследовательского комплекса, то, по-видимому, это было результатом несчастного случая, а не преднамеренной генной инженерией. Такие выводы содержатся в опубликованном накануне отчёте американской разведки, пишет The Wall Street Journal.

Рассекреченный 17-страничный документ Управления директора Национальной разведки расширяет краткое резюме, выпущенное в августе. Этот доклад показывает, что без дополнительной информации из Китая вашингтонские аналитики не смогут выявить, что привело к распространению вируса  его передача от животного человеку или лабораторная утечка.

В отчёте утверждается, что Пекин наверняка продолжит препятствовать международному поиску происхождения пандемии. При этом китайские власти заявляют, что сотрудничали с иностранными следователями, и «бездоказательно» предполагают, что COVID-19 мог появиться в другой стране, отмечает издание.

Международное расследование уделяло основное внимание Уханьскому институту вирусологии, который занимается исследованиями коронавирусов летучих мышей. Более того, он находится в городе, где возникла первая известная вспышка COVID-19, напоминает The Wall Street Journal.

В новом отчёте отмечается, что всё больше подразделений в разведсообществе США, включающем 18 агентств, склоняются к тому, что пандемия началась естественным путём. В то же время ни одно из ведомств не уверено в этих выводах полностью, учитывая важные пробелы в информации, подчёркивается в статье.

По мнению аналитиков, которые придерживаются версии об утечке, работа лаборатории в Ухани сопровождалась «множеством рисков». Они «также делают акцент на информации о том, что китайские исследователи использовали методы биобезопасности, которые увеличивали вероятность заражения вирусами», говорится в отчёте.

Согласно этой теории, уханьские исследователи не подозревали о присутствии вируса. Поэтому они могли заразиться во время экспериментов или при взятии образцов у лабораторных животных, поясняет издание.

В докладе также даётся оценка осведомлённости китайских чиновников о вспышке. По мнению спецслужб США, власти Поднебесной, «вероятно, не знали» о существовании нового смертельного вируса до того, как исследователи в лаборатории изолировали его.

Авторы доклада не исключают, что вирус был продуктом преднамеренной генной инженерии. Но в документе отмечается, что подробный анализ вируса не выявляет «генетических сигнатур», указывающих на его искусственное изменение. При этом аналитики американской разведки не доверяют и этой оценке. Ведь, по их словам, «некоторые методы генной инженерии могут затруднить выявление модификаций», говорится в отчёте.

В документе отмечается, что «до сих не удалось обнаружить подтверждённых источников животного происхождения SARS-CoV-2». Но во время прошлых вспышек естественных заболеваний «на их выявление уходили годы, а в некоторых случаях они так и не были идентифицированы», добавляют авторы доклада.

По их словам, многие учёные и представители китайского общественного здравоохранения изменили своё мнение о роли, которую в начале пандемии сыграл местный рынок морепродуктов. «Некоторые теперь рассматривают его как потенциальное место распространения среди населения, но не место, где могло произойти первоначальное заражение человека», — говорится в отчёте.



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