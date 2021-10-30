 

“Пойду поработаю”. Аваков сообщил о выздоровлении от COVID-19

30.10.2021, 20:16, Новости дня
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“Всем, кто переживал, – спасибо! Сегодня получил отрицательный тест ПЦР. В понедельник пойду поработаю”, – написал он в комментариях к своему посту о том, что его недруги “не дождутся”.

Скриншот: Arsen Avakov

О том, что Аваков инфицировался коронавирусом, стало известно 22 октября.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 30 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось 67,4 тыс. пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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