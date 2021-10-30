 

В Судане люди вышли на демонстрации против госпереворота. Военные застрелили двоих протестующих

30.10.2021, 20:16, Новости дня
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Один из убитых протестующих получил огнестрельное ранение в голову, а другой – в живот, уточнили врачи в комментарии Associated Press.

Сотни тысяч протестующих вышли на улицы второго по величине суданского города Омдурман требовать восстановления правительства под руководством гражданских лиц. Силы безопасности применили слезоточивый газ и оружие, чтобы разогнать протестующих, рассказал Reuters один из очевидцев.

Суданская полиция отрицала использование боевых патронов, пишет Associated Press. По версии силовиков, один полицейский был ранен в результате выстрела.

Центральный комитет суданских врачей заявил, что 38 человек получили ранения в противостоянии с военными. Свидетели из Омдурмана слышали выстрелы и видели, как уносили раненых со стороны здания парламента. На протесты выходили в центре, а также на востоке, севере и западе Судана.

В центре Хартума развернули армию и военизированные силы оперативной поддержки. Силовики заблокировали дороги, ведущие к министерству обороны и аэропорту. В жилых кварталах протестующие заблокировали дороги камнями, кирпичами, ветками и пластиковыми трубами, сообщило агентство.

По информации Reuters, военные ограничили доступ к интернету и телефонной связи, поэтому протестующие используют листовки, смс-сообщения и граффити для сборов на протесты.

Контекст:

В октябре этого года глава Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске совета, руководящей структуры страны, а также переходного правительства. Из-за военного переворота в стране начались протесты, не менее 140 человек пострадали. Премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока и членов правительства задержали.

29 октября стало известно об освобождении Хамдока и его жены. Другие члены правительства остаются задержанными, их местоположение неизвестно.

С 1983 года Суданом управлял Омар аль-Башир, в 2015 году он был переизбран на новый пятилетний срок. В апреле 2019 года в результате государственного переворота его отстранили от власти и арестовали. Власть перешла к Суверенному совету Судана.

Аль-Башир стал первым в истории действующим лидером государства, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест. Его обвинили в убийстве, истреблении мирного населения, насильственном переселении, применении пыток и массовых изнасилованиях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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