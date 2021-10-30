“Не уцелел даже кот”. В Броварах погибла семья из трех человек, их тела нашли в квартире

“В полицию поступило сообщение от обеспокоенной женщины о том, что она не может дозвониться до своих родственников. […] В квартире были обнаружены тела троих погибших. Ими оказались 55-летний мужчина, его 51-летняя жена и 26-летняя дочь. Видимых признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что люди, по предварительным данным, скончались от отравления угарным газом.

“Жители дома временно эвакуированы и вызваны специалисты аварийной газовой службы. В настоящее время все обстоятельства и причина гибели семьи устанавливаются, и впоследствии будет предоставлена соответствующая правовая квалификация”, – рассказали в полиции.

Ведомство обратилось к гражданам с призывом аккуратно использовать отопительные устройства и не использовать самодельные аппараты.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в квартире, где погибли люди, была неисправной газовая колонка.

Сотрудница полиции Ирина Прянишникова сообщила в Facebook, что “не уцелел даже кот”.

“От картины, которую увидела полиция в этом доме в Броварах, стынет кровь. Хозяин в коридоре, его жена в спальне, 26-летняя дочь в ванной комнате и жуткая тишина, только звук стекающей воды из крана, который так и не закрыли”, – описала она.

https://www.facebook.com/irina.v.pryanishnikova/posts/10226046791057339

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