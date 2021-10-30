 

Учительница предложила расстрелять детей…

30.10.2021, 20:02, Разное
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…за невыполненную «домашку». Власти начали проверку.

Департамент образования Нижнего Новгорода начал проверку после публикации в интернете аудиозаписи из нижегородского лицея №40, на которой учительница заявила, что детей осталось «только расстрелять». Об этом сообщают «Аргументы и Факты» и «Репортер-НН».

Так она отреагировала на то, что школьники не выполнили домашнее задание и попросили о возможности исправить оценки.

«Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять! Тогда будет и домашнее задание и все», — сказала педагог.

Также гражданка сравнила нижегородских школьников с зарубежными, которые, по ее словам, «ничего не знают», даже обыкновенных дробей. Из-за этого, по мнению педагога, в других странах «ни мужчин, ни женщин нет, везде средний пол».

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Накануне в одной из школ Нижнего Новгорода допросили 11-летнего сына экс-министра развития предпринимательства Нижегородской области Дениса Лабузы, который выкрикнул, что убьет одноклассников из отцовского дробовика. После этого квартиру его отца проверили сотрудники полиции на условия содержания зарегистрированного охотничьего ружья, а также вместе с органами опеки обследовали ее, выясняя условия проживания ребенка.

Источник: Новая газета



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