Учительница предложила расстрелять детей…

…за невыполненную «домашку». Власти начали проверку.

Департамент образования Нижнего Новгорода начал проверку после публикации в интернете аудиозаписи из нижегородского лицея №40, на которой учительница заявила, что детей осталось «только расстрелять». Об этом сообщают «Аргументы и Факты» и «Репортер-НН».

Так она отреагировала на то, что школьники не выполнили домашнее задание и попросили о возможности исправить оценки.

«Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять! Тогда будет и домашнее задание и все», — сказала педагог.

Также гражданка сравнила нижегородских школьников с зарубежными, которые, по ее словам, «ничего не знают», даже обыкновенных дробей. Из-за этого, по мнению педагога, в других странах «ни мужчин, ни женщин нет, везде средний пол».

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