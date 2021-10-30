 

Грузинские телеканалы представили противоположные результаты по выборам мэра Тбилиси

30.10.2021, 19:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРуководитель грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия набрал 51% голосов на выборах мэра Тбилиси, такие данные привела телекомпания «Мтавари архи», при этом другая телекомпания представила противоположные результаты.

Соперник Мелии, действующий глава города от правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе, набрал 49%, передает ТАСС со ссылкой на данные экзитполов от «Мтавари архи».

Согласно этим сведениям, кандидаты ЕНД побеждают в городах Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Рустави.

При этом телеканал «Имеди» привел другие данные, согласно которым в Тбилиси и крупнейших городах страны побеждают кандидаты от правящей партии. Каладзе, согласно этим данным, набрал 57,2% голосов, Мелия – 42,8%.



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