Разводной мост разошелся в момент проезда автомобиля с семьей в Бельгии

В одном из бельгийских городов машина с семьей внутри повисла на поднимающемся разводном мосту, после чего упала и перевернулась, инцидент попал на видео.

Происшествие случилось в городе Левен 27 октября, внутри машины были двое родителей и годовалый ребенок, передает РЕН-ТВ.

Людей из перевернутого автомобиля вытащили спасатели, у них зафиксировали незначительные травмы и шоковое состояние.

Отмечается, что мост начал разделяться неожиданно, без предупреждения, почему сооружение начали разводить с машиной на нем, пока неизвестно.