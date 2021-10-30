 

Разводной мост разошелся в момент проезда автомобиля с семьей в Бельгии

30.10.2021, 19:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ одном из бельгийских городов машина с семьей внутри повисла на поднимающемся разводном мосту, после чего упала и перевернулась, инцидент попал на видео.

Происшествие случилось в городе Левен 27 октября, внутри машины были двое родителей и годовалый ребенок, передает РЕН-ТВ.

Людей из перевернутого автомобиля вытащили спасатели, у них зафиксировали незначительные травмы и шоковое состояние.

Отмечается, что мост начал разделяться неожиданно, без предупреждения, почему сооружение начали разводить с машиной на нем, пока неизвестно. 



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