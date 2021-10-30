Приморец сообщил об угрозе местному учреждению для проверки работы оперслужб

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30.10.2021, 19:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Приморском крае задержали ранее судимого местного жителя, который сообщил о ложной угрозе в образовательном учреждении Партизанска, сообщили в региональном УМВД.

Сообщение об угрозе учреждению поступило в местную дежурную часть, после этого полиция провела проверку, правоохранители не нашли опасных предметов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Личность сообщившего об угрозе установили, им оказался ранее судимый 33-летний местный житель.

«Полиция задержала жителя Партизанска, сообщившего об угрозе одному из общеобразовательных учреждений. В отделе полиции мужчина признался, что совершил звонок в состоянии алкогольного опьянения, желая проверить реакцию оперативных служб», – пояснили в МВД.

По факту ложного сообщения возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.



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