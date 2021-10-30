Мнение: Арбидол и вакцины



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Ну а теперь – минутка смеха (который, как известно, продлевает жизнь). Зашел тут в пост одной старой френдессы – простой гражданки, далекой от яростных споров вокруг вакцинации. Она просто решила высказаться по модной теме и, ни о чем не подозревая, поделилась личным опытом: дескать, тут моя мама заболела ковидом, а я ей по совету врача (!) дала арбидол, и ей, надо же, помогло – быстро выздровела…

Что тут началось! На несчастную обрушился целый шквал презрительных и агрессивных комментариев в привычном и давно знакомом стиле – да что вы такое несёте, какой еще арбидол, да вы с ума сошли, это же ФУФЛОМИЦИН, он ни от чего не помогает, он нигде не признан, это подделка, это фальсификация, он не прошел проверку средствами ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, процедура проверки его эффективности вызывает большие вопросы у специалистов… – словом, стандартный набор; прогрессивная общественность арбидол ненавидит с самого момента его появления на прилавках лет 10 назад, и именно по всем указанным основаниям. Работает ли она при этом на БигФарму? Да нет. На 99% – просто искренне ненавидит.

И рефреном почти в каждом комменте, где полоскали арбидол за “ненаучность”, звучало – нефиг дурака валять, прививаться надо!

И тут я внезапно подумал: но ведь АБСОЛЮТНО ВСЕ претензии, которые наши прогрессоры предъявляют арбидолу – можно с точно таким же (если не большим) основанием предъявить семейству “вакцин от ковида”, причем – любым! Все ровно то же самое: не прошли проверки средствами доказательной медицины, очень маленькие экспериментальные и контрольные группы, сильно сокращенные сроки испытаний (типа про каждого “уколотого” из экспериментальной группы ждали только месяц – заболеет или нет; не заболел – вакцина успешна! и т.д.)

В принципе, хорошая иллюстрация к тезису, что большая часть обывателей ничего по-настоящему не знает и знать не собирается – она предпочитает ВЕРИТЬ. Именно поэтому одни и те же (!) люди одновременно гневно называют арбидол “фуфломицином” (не проходил проверку средствами доказательной медицины!), и горячо рекомендуют вакцины (которые тоже не проходили проверку средствами доказательной медицины).

А когда им про это скажешь – они даже не поймут, в чем противоречие.