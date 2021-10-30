В космическом телескопе Hubble снова произошел сбой

Ничто не вечно под Луной, и даже такой аппарат, как космический телескоп Hubble, первоначально рассчитанный срок эксплуатации которого давно истек. Как сообщают в NASA, там снова произошел сбой, в результате чего программа зависла и автоматически перешла в безопасный режим.

Собственно говоря, не произошло ничего страшного. Просто пропала связь между наземной базой и аппаратурой на борту, которую специалисты NASA пообещали оперативно восстановить.

Добавим лишь, что такая нештатная ситуация произошла уже не впервые. Например, в июле текущего года связь вообще пропала на несколько дней, и пессимисты уже говорили, что это конец легендарного телескопа. Хорошо, что правы оказались не они, а более оптимистически настроенные сотрудники космического агентства.