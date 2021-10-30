Прощайте, салфетки: Apple распродала все!

Самая скандальная в истории салфетка распродана вся! От партии изделий компании Apple, которые продавались по 2 тысячи рублей за штуку, ничего не осталось!

Неожиданно для всех обычная, казалось бы, тряпочка, стала хитом сезона на высокотехнологическом рынке. Вот они, превратности судьбы! Инженеры годами, а затем еще месяцами бьются над изобретением сложнейшего электронного устройства, а потом никак не могут продать его на мировом рынке. А тут обычная тряпочка, к ценнику на которой «дописали два нуля», распродается, как горячие пирожки.

Напомним, что на днях американская компания Apple выпустила на рынок необыкновенно дорогую салфетку для мониторов. Ее успели протестировать независимые эксперты, которые после заявили, что нет в этой тряпке ничего особенного. Но тряпку-то успели распродать раньше, чем разоблачили.