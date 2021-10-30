Мнение: Моветон-маркеры
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Друзья, вот еще что мы должны обсудить ради хороших диалогов.
Бывают выражения, которые являются маркерами плохого вкуса.
Обычно они бородаты, избиты, покрыты плесенью, но даже в то время, когда они еще были свежи, они уже были пошлыми.
И моветон, и избитость, и пошлость, и липкость – все это следствия эгоцентризма, то есть слияния границ.
Если выражение с точки зрения границ в порядке, в нем никогда не будет никакой тухлости и липкости, оно никогда не обветшает и не состарится.
Я несколько таких выражений (удовольствия) приведу для примера, а вы дополняйте своими примерами.
И попробуйте сами рассказать, что в них не так.
“Отозвалось”.
“Улыбнуло”.
“Мурашечно”.
“Легло”.
“Лучезарно”
“Согревает”.
“Откликнулось”
“До донышка”
Источник: Эволюция
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