 

Мнение: Моветон-маркеры

30.10.2021, 19:40, Разное
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Друзья, вот еще что мы должны обсудить ради хороших диалогов.

Бывают выражения, которые являются маркерами плохого вкуса.

Обычно они бородаты, избиты, покрыты плесенью, но даже в то время, когда они еще были свежи, они уже были пошлыми.

И моветон, и избитость, и пошлость, и липкость – все это следствия эгоцентризма, то есть слияния границ.

Если выражение с точки зрения границ в порядке, в нем никогда не будет никакой тухлости и липкости, оно никогда не обветшает и не состарится.

Я несколько таких выражений (удовольствия) приведу для примера, а вы дополняйте своими примерами.

И попробуйте сами рассказать, что в них не так.

“Отозвалось”.

“Улыбнуло”.

“Мурашечно”.

“Легло”.

“Лучезарно”

“Согревает”.

“Откликнулось”

“До донышка”

Источник: Эволюция



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